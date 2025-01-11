Не тільки звільнення від земельного податку: які ще пільги доступні для літніх людей при досягненні віку 60 років

З кожним роком держава витрачає на виплату пенсій все більше грошей, але через інфляцію пенсіонери отримують фактично дедалі менші виплати.



Тому в Пенсійному фонді вирішили нагадати літнім людям, які вже знаходяться на заслуженому відпочинку, що окрім пенсій вони мають ще низку пільг та привілеїв, тому варто починати їх активніше використовувати, пише видання «На пенсії».

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Йдеться, зокрема, про безоплатний проїзд.

Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті (крім метро та таксі), а також у приміських автобусах і електричках. Але щоб скористатися цим правом (як і всіма іншими у цьому списку), потрібно, звичайно, мати пенсійне посвідчення.

Також пенсіонери мають право на знижку на автострахування.

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Власники автомобілів з двигуном об’ємом до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт можуть отримати 50% знижку на страхування. Ця пільга поширюється не лише на пенсіонерів, але й на осіб із пільгових категорій, які користуються їхнім автомобілем.

Крім того, варто пам'ятати про безоплатну юридичну допомогу.

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Пенсіонери можуть отримати безоплатні або суттєво знижені юридичні послуги. Це включає консультації, оформлення документів і представництво в судах.

Не менш важлива пільга — звільнення від земельного податку. Пенсіонери можуть бути звільнені від земельного податку за умови володіння земельною ділянкою відповідного розміру:

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для садівництва — до 0,12 га;

для дачних потреб — до 0,10 га.

Для будівництва житлового будинку:

у селі — до 0,25 га;

у містах — до 0,10 га.

Для особистого сільського господарства — до 2 га.

Ще одна не менш важлива пільга — на комунальні пільги та субсидії. Зокрема, пенсіонери, які працювали в освіті, медицині чи культурі й проживають у сільській місцевості, можуть отримати 100% пільгу на оплату комунальних послуг.

Для інших пенсіонерів доступні субсидії. Якщо витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов’язковий платіж, пенсіонер має право на часткове відшкодування. Подати заяву можна через Пенсійний фонд або портал «Дія».

Також існують додаткові пільги для окремих категорій громадян.

Знижки на паливо

Літні люди, які живуть у сільській місцевості, можуть отримати допомогу на придбання твердого або рідкого палива, а також скрапленого газу для опалення житла.

Пільги для дітей війни

Ця категорія громадян має право на знижки при оплаті комунальних послуг, привілеї в отриманні відпусток і доступ до інших соціальних гарантій.

В ПФУ наголошують, що пільги для пенсіонерів — це не лише матеріальна підтримка, а й визнання їхнього внеску у розвиток суспільства. У 2025 році держава продовжує працювати над розширенням соціальних гарантій для літніх громадян, забезпечуючи їм гідні умови життя.

Також зазначимо, що в уряді вже визначилися із розміром індексації пенсій українців цього року.

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