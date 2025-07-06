Таро подають надію: перед ким відкриваєтьться потужний період звільнення від тягарів минулого та страхів

Астрологи раніше склали східний гороскоп для всіх представників зодіакального кола на новий тиждень — з 7 по 13 липня. А знавці карт Таро вважають, що у липні 2025 року для чотирьох знаків Зодіаку відкривається потужний період, що допоможе звільнитися від тягарів минулого та страхів. Карти Таро показують — настав час позбутися обмежень, які довго стримували розвиток, і вийти з тіні сумнівів. Ці люди нарешті знайдуть внутрішню силу, аби зробити рішучий крок уперед.

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Про те, хто подолає свої страхи і відчує зцілення у липні 2025 року, розповідають Новини.LIVE з посиланням на Collective World.

Овен

Минуле (П'ятірка Кубків, перевернута): колись ви припустилися помилки, яка довго не давала спокою. Але тепер настав час прощення — передусім себе. Ви вже пройшли важливу частину шляху до зцілення.

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Ваша сила (Карта Справедливість): ваш глибокий моральний компас і прагнення до рівноваги дають вам опору. Це допомагає віднайти внутрішній спокій і відчуття контролю.

Перешкода (Вісімка Кубків, перевернута): ви відчуваєте, що ще щось не завершено. Але правда в тому, що все вже зроблено. Важливо навчитися відпускати і не застрягати в минулому.

Підсвідомість (Закохані): всередині вас борються почуття — ви прагнете близькості, але боїтеся вразливості. Це може стримувати у рішеннях.

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Думки (Двійка Мечів): ви стоїте на роздоріжжі — чекаєте ідеального моменту, але насправді це страх стримує вас. Дійте попри сумніви.

Що попереду (Королева Пентаклів): усе стане на свої місця. Ви почуватиметесь впевнено, стабільно, матимете ресурс ділитися з іншими. Це період достатку й гармонії.

Порада (Королева Кубків): довіряйте своїй інтуїції. Ви вмієте відчувати інших — тепер настав час бути чуйними і до себе.

Лев

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Минуле (Королева Пентаклів): ви мали відчуття безпеки, балансу, ресурсу. Це був час, коли ви поєднували фізичне і емоційне здоров'я.

Ваша сила (П'ятірка Мечів, перевернута): попри втрати й поразки, ви навчилися виходити з кризи сильнішими. Тепер це ваш фундамент.

Перешкода (Паж Жезлів): ідей багато, але фокус розпорошено. Перш ніж кидатись у нові проєкти, закрийте старі питання.

Підсвідомість (Зірка, перевернута): вам важко вірити в краще. Але надія — не слабкість, а ресурс. Дозвольте собі позитивні сценарії.

Думки (Королева Мечів): ви знаєте, що страх подолати можна лише через свідоме прийняття. Ваші роздуми глибокі — але не забувайте діяти.

Що попереду (Паж Пентаклів): на горизонті — нові цілі, ресурси і можливість реалізувати амбіції. Починається період росту.

Порада (Двійка Жезлів, перевернута): зміни складні, але якщо не зробите крок — залишитесь на місці. Ідіть вперед, навіть якщо лячно.

Терези

Минуле (Диявол, перевернутий): ви вже проробили колосальну роботу, звільнившись від обмежуючих переконань. Це ваша велика перемога.

Ваша сила (Королева Мечів): ви бачите суть речей і не боїтеся правди. Ваша аналітичність допомагає розвінчувати страхи.

Перешкода (Сімка Пентаклів): нетерпіння заважає. Ви хочете результату тут і зараз, але варто вміти чекати — деякі речі дозрівають повільно.

Підсвідомість (Трійка Кубків): вам важлива підтримка друзів, відчуття єдності. Саме це дає внутрішній ресурс.

Думки (Вісімка Пентаклів, перевернута): працювати безперервно — не завжди ефективно. Часом треба довіритись потоку і дозволити собі паузу.

Що попереду (Трійка Пентаклів, перевернута): у колективній роботі можуть виникати непорозуміння. Потрібно навчитися домовлятися і чути інших.

Порада (Трійка Мечів): біль — частина життя. Не уникайте його, а прийміть. І саме через це прийняття ви зцілитесь.

Скорпіони

Минуле (Суд): ви нещодавно пережили потужну трансформацію — момент істини, коли вже не можна було зраджувати себе. Це був початок нового життя.

Ваша сила (Сонце): світло завжди перемагає темряву. Ви вже бачите речі чітко, без ілюзій. Це етап, коли правда стає джерелом сили.

Перешкода (Дев'ятка Кубків): зміни лякають, і вихід із зони комфорту вимагає рішучості. Але без цього не буде зростання.

Підсвідомість (Вежа): у глибині ви досі переживаєте втрати, зміну структури життя. Але нове не народжується без руйнування старого.

Думки (Двійка Жезлів): у вас грандіозні плани, але не забувайте бути вдячними за те, що вже маєте. Це допоможе зберегти баланс.

Що попереду (Туз Пентаклів): незабаром на вас чекають нові можливості, стабільність і впевненість. Ваше старання принесуть плоди.

Порада (П'ятірка Кубків): страх невідомого — це нормально. Дозвольте собі сум, але не зупиняйтеся. Рухайтеся далі з вірою.

Про те, як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків Зодіаку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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