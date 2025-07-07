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Став держслужбовцем: популярний співак приєднався до лав прикордонної служби

13:58 7 липня 2025
MÉLOVIN

Популярний співак MÉLOVIN, якому нещодавно зробили операцію, вразив несподіваною заявою. Під час нещодавнього київського сольного концерту артист розповів про зміну свого статусу. Під фінал виступу до MÉLOVIN приєднався оркестр Державної прикордонної служби України. І в цей момент артист звернувся до глядачів і оголосив про своє офіційне долучення до складу ДПСУ.

«Мене запросили, тому тепер я держприкордонник і граю з цим Ансамблем, — розказав співак зі сцени. — Несу свою службу, але музично — разом із цими неймовірними музикантами. Дякую! Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це — рішення. Усвідомлене. Справжнє».

З словами MÉLOVIN, він прагнув бути корисним не лише як артист, а й як громадянин, і буде підтримувати бойовий дух прикордонників.

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«Це було дууже несподівано! — відреагували шанувальники у мережі. — Я мабуть стояла з відкритим ротом, з очима по 5 копійок… вітаю! Це сильно!»

«Ти молодець! — підтримали артиста. — Важливе та правильне рішення».

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Нагадаємо, раніше до лав ЗСУ приєднався популярний співак Міша Крупін.

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