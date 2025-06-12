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Мені соромно: популярний співак наважився на операцію
Популярний співак MÉLOVIN, який не зміг стримати сліз, поділився особистим переживанням. Артисту зробили операцію, на яку він не наважувався декілька років. На своїй сторінці у соціальній мережі MÉLOVIN виклав відео з операційної та поділився власною історією відновлення зору. За словами співака, через страх він шість років не наважувався зробити лазерну корекцію. Артист мав діагноз астигматизм, і до медичного втручання, його ліве око бачило всього на 25 процентів, а праве на 40.
«Мені соромно, що я ходив і боявся зробити лазерну корекцію зору, — зізнався на відео співак. — Тепер можу сказати, що це безболісно — раз, з професійними лікарями — два, з класним підходом і жартами — три. Коли я лежав і побачив біле світло під час роботи лазера, щоб ви розуміли, він працює всього 15 секунд, і коли все стало білим, я сказав: „Лікарю, здається, я вже в раю“».
Підписники привітали артиста з відновленням повноцінного зору та поділилися своїми історіями.
«Вітаю з новим зором, — написали у коментарях. — Дякую за розповідь, дуже цікаво. Бажаю тобі бачити ясно і все, і всіх».
«Як я тебе розумію, — поділилися думками. — У мене -8 та астигматизм вище норми. Дуже хочу зробити операцію, але теж трішечки страшно».
«Як же я рада за тебе! — привітали артиста. — Ну що ж, з проясненням! Хай все тепер буде чітко!»
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