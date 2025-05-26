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Шоу-бізнес

Коли хочеться вити: популярний музикант звернувся до українців

16:55 26 травня 2025
Соліст колишньої групи “Корупція” та військовий Міша Крупін. Фото Інстаграм

Популярний співак, соліст колишньої групи «Корупція» та військовий Міша Крупін, який вразив відвертістю, звернувся до українців. Відомо, що з початку 2025 року музикант служить у лавах ЗСУ і час від часу виступає на концертах. На своїй сторінці у соціальній мережі Крупін зізнався, що не шкодує про свій вибір, і закликав долучатися до війська.

— Я зробив свій вибір, зробив важливий крок у своєму комфортному житті, — написав Міша. - Хто ще вагається — не вагайтеся, ви нам потрібні, долучайтеся".

Підписники відреагували на допис музиканта, подякували йому за захист та підтримали у виборі.

«Scorpions плаче, Queen плаче, Beatles плаче, — написали у відповідь. - Нікому з них і не снився такий подвиг. Успіхів вам і постійної ангельської охорони».

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«Потужний чоловічий вчинок! — відгукнулися у мережі. — Бажаю здоровʼя Тобі, та Твоїй Сімʼї. Творчого натхнення. Чекаємо нових пісень».

«Я так пишаюсь вами, хай Бог береже ваше життя, бо я мрію потрапити на ваш концерт, — поділилися мрією та додали рядок з пісні Крупіна про його рідний Харків: — Ми ще заспіваємо разом цю пісню…»

«Чекаю повернення живим і неушкодженим, — підтримали музиканта. — Деякі Ваші пісні допомагають жити, коли хочеться вити».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що популярний співак та військовий Міша Крупін вперше за довгий час вийшов на звʼязок.

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