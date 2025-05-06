«Масштаб України гріх не використати»: Ігаль Левін — про «повну безпорадність росії» та стратегічну перевагу України
«Хороша інфографіка, підготовлена проектом Texty на основі даних міжнародної ініціативи ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) — удари російських ракет, авіації, артилерії та дронів по Україні за трохи більше, ніж рік, — пише Ігаль Левін. — Наочно видно наявність в України глибокого тилу і повну безпорадність росіян впливати на нього своїм озброєнням.
Є цілі регіони, міста та місцевості, які взагалі не бачили війни та ударів.
По-перше, це доповнює, чому росія веде тактику терору, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі: вона просто не в змозі відповідати своїм заявам. 2022 року Кремль обіцяв бомбардувати кордон із Польщею та знищувати всі поставки — але цього й близько не сталося.
По-друге, наочно видно одну із найсильніших сторін України — її масштаб. Як найбільша держава Європи, вона має простір, що дозволяє організовувати інфраструктуру та підземні заводи, наприклад, у Карпатах.
І таке вже робиться.
На тих небагатьох офіційних фото, які час від часу публікує Київ, видно, що фабрики, склади та цехи з виробництва ракет і дронів, зважаючи на все, розташовуються під землею. Україна велика держава, і це стратегічна перевага. Її гріх не використати.
Наприклад, у нас, у крихітному Ізраїлі, такого «бонуса» просто немає: географія не залишає глибини, і це змушує нас завжди вести війну на території ворога.
Так чи інакше, війну завжди потрібно переносити на територію ворога і воювати саме там незалежно від розмірів вашої країни. Просто у нас, в Ізраїлі, іншого вибору просто немає (на кшталт тієї ж тактики «Мотті», наприклад)".
Фото із соцмереж
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