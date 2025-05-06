«Масштаб України гріх не використати»: Ігаль Левін — про «повну безпорадність росії» та стратегічну перевагу України

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чому чому росія веде тактику терору, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України.

«Хороша інфографіка, підготовлена проектом Texty на основі даних міжнародної ініціативи ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) — удари російських ракет, авіації, артилерії та дронів по Україні за трохи більше, ніж рік, — пише Ігаль Левін. — Наочно видно наявність в України глибокого тилу і повну безпорадність росіян впливати на нього своїм озброєнням.

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Є цілі регіони, міста та місцевості, які взагалі не бачили війни та ударів.

Фото проекту Texty

По-перше, це доповнює, чому росія веде тактику терору, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі: вона просто не в змозі відповідати своїм заявам. 2022 року Кремль обіцяв бомбардувати кордон із Польщею та знищувати всі поставки — але цього й близько не сталося.

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По-друге, наочно видно одну із найсильніших сторін України — її масштаб. Як найбільша держава Європи, вона має простір, що дозволяє організовувати інфраструктуру та підземні заводи, наприклад, у Карпатах.

І таке вже робиться.

На тих небагатьох офіційних фото, які час від часу публікує Київ, видно, що фабрики, склади та цехи з виробництва ракет і дронів, зважаючи на все, розташовуються під землею. Україна велика держава, і це стратегічна перевага. Її гріх не використати.

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Наприклад, у нас, у крихітному Ізраїлі, такого «бонуса» просто немає: географія не залишає глибини, і це змушує нас завжди вести війну на території ворога.

Так чи інакше, війну завжди потрібно переносити на територію ворога і воювати саме там незалежно від розмірів вашої країни. Просто у нас, в Ізраїлі, іншого вибору просто немає (на кшталт тієї ж тактики «Мотті», наприклад)".

Фото із соцмереж

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