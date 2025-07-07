- 16:33 Вона сяяла: Меган Маркл та принц Гаррі поділилися щемливим моментом зародження стосунків
- 16:04 Краще, ніж картопля: «швидкі» кабачки фрі від Пави
- 15:43 Полякова списала образ: Ольга Сумська вразила світлинами
- 15:32 У штатному режимі: вінницький ТЦК спростував тимчасове закриття через удари росіян
- 15:14 росія не повинна програти війну: в Китаї зробили гучну заяву
- 14:51 Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Ільвес»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги Європи
- 14:49 Рятуємо огірки від спеки: поради досвідчених городників
- 14:34 Заступника керівника детективів НАБУ потрібно звільнити: ЗМІ знайшли у дружини правоохоронця великі незаконні доходи
- 14:27 Побережися: на Миколаївщині горить склад боєприпасів, почалася детонація
- 14:23 Очікувано: Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій проти росії
- 13:58 Став держслужбовцем: популярний співак приєднався до лав прикордонної служби
- 13:48 Іпсошка розігріла — ракета догнала: як росія перетворила ТЦК на мішені
Під ударом — знову ТЦК: росіяни повторно атакували Харків «Шахедами» та вдарили по Запоріжжю (фото, відео)
Останнім часом почастішали ворожі удари з повітря по будівлях, де розташовуються Територіальні центри комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Удари дронами-камікадзе завдаються вдень або ранком, коли в установах є працівники та відвідувачі. Так, напередодні був атакований ТЦК у Кременчузі, а ранком 7 липня — у Харкові та Запоріжжі.
«Ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП», — повідомляють в Сухопутних війська ЗСУ.
За попередніми даними, у Запоріжжі поранений військовий ТЦК та СП, а у Харківському ОТЦК та СП — поранені троє людей.
Читайте також: «Шахедна» атака на ТЦК в Полтаві була добре спланована, але своєї цілі не досягнула
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 11 поранених у Харкові, яким медики оперативно надають допомогу. У лікарнях перебуває 7 постраждалих. Одна людина — у вкрай тяжкому стані.
А керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє про шістьох постраждалих, стан яких оцінюють, як середньої тяжкості.
Нагадаємо, що нещодавно ворог атакував будівлю ТЦК в Полтаві. Постраждали й прилеглі будинки. На жаль, були загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних.
Фото Запорізької ОВА141
Читайте нас у Facebook
«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова
Таро подають надію: перед ким відкриваєтьться потужний період звільнення від тягарів минулого та страхів