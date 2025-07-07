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Події

Під ударом — знову ТЦК: росіяни повторно атакували Харків «Шахедами» та вдарили по Запоріжжю (фото, відео)

12:00 7 липня 2025
Дрони-камікадзе видалили по ТЦК у Запоріжжі та Харкові. Фото ОВА

Останнім часом почастішали ворожі удари з повітря по будівлях, де розташовуються Територіальні центри комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Удари дронами-камікадзе завдаються вдень або ранком, коли в установах є працівники та відвідувачі. Так, напередодні був атакований ТЦК у Кременчузі, а ранком 7 липня — у Харкові та Запоріжжі.

«Ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП», — повідомляють в Сухопутних війська ЗСУ.

За попередніми даними, у Запоріжжі поранений військовий ТЦК та СП, а у Харківському ОТЦК та СП — поранені троє людей.

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Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 11 поранених у Харкові, яким медики оперативно надають допомогу. У лікарнях перебуває 7 постраждалих. Одна людина — у вкрай тяжкому стані.

А керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє про шістьох постраждалих, стан яких оцінюють, як середньої тяжкості.

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Нагадаємо, що нещодавно ворог атакував будівлю ТЦК в Полтаві. Постраждали й прилеглі будинки. На жаль, були загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних.

Фото Запорізької ОВА

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