Копія Оксани Марченко: у мережі обурилися перетворенням Олі Полякової (фото)
Популярна співачка Оля Полякова, доньку якої виключили з престижного вишу, вкорте заінтригувала шанувальників новими образами. На своїй сторінці у соціальній мережі до свята Гелловін Оля виклала добірку світлин, на яких вона зʼявляється у різних образах. У тому числі й «темних сил». Співачка зізналася, що головне для неї завжди залишатися собою.
Але мережа помітила, що на багатьох світлинах Полякова дуже схожа на дружину зрадника Медведчука, колишню телеведучу Оксану Марченко.
«Жінки з цікавим минулим знають усе про зміни, — підписала відео Оля. — Сьогодні ми — відверті та спокусливі, а завтра — скромні та ніжні.
І взагалі осінь — час для змін. А сьогодні ще й Гелловін! Для мене це день, коли важливо бути сміливими, не боятися бути різними. Шукати нове, але при цьому лишатися всередині собою".
Проте у мережі помітили, що на багатьох світлинах Полякова дуже схожа на колишню телеведучу Оксану Марченко.
«Брюнетка — копія Оксани Марченко», — написали у коментарях.
«Бомба, — відреагували у мережі. — В деяких образах на марченко схожа))»
«Теж помітила, і ще на Сумську Ольгу», — підтримали враження.
«Ну це космос!!! — прокоментувала відео і акторка Ольга Сумська. — Хто може зрівнятись???»
Раніше «ФАКТИ» писали, що продюсер розірвав відносини з популярною співачкою.
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