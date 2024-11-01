Копія Оксани Марченко: у мережі обурилися перетворенням Олі Полякової (фото)

Популярна співачка Оля Полякова, доньку якої виключили з престижного вишу, вкорте заінтригувала шанувальників новими образами. На своїй сторінці у соціальній мережі до свята Гелловін Оля виклала добірку світлин, на яких вона зʼявляється у різних образах. У тому числі й «темних сил». Співачка зізналася, що головне для неї завжди залишатися собою.

ВІДЕО ДНЯ

Але мережа помітила, що на багатьох світлинах Полякова дуже схожа на дружину зрадника Медведчука, колишню телеведучу Оксану Марченко.

«Жінки з цікавим минулим знають усе про зміни, — підписала відео Оля. — Сьогодні ми — відверті та спокусливі, а завтра — скромні та ніжні.

І взагалі осінь — час для змін. А сьогодні ще й Гелловін! Для мене це день, коли важливо бути сміливими, не боятися бути різними. Шукати нове, але при цьому лишатися всередині собою".

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Добірку світлин співачка виклала на своїй сторінці у соцмережі

Проте у мережі помітили, що на багатьох світлинах Полякова дуже схожа на колишню телеведучу Оксану Марченко.

РЕКЛАМА

«Брюнетка — копія Оксани Марченко», — написали у коментарях.

«Бомба, — відреагували у мережі. — В деяких образах на марченко схожа))»

«Теж помітила, і ще на Сумську Ольгу», — підтримали враження.

«Ну це космос!!! — прокоментувала відео і акторка Ольга Сумська. — Хто може зрівнятись???»

Раніше «ФАКТИ» писали, що продюсер розірвав відносини з популярною співачкою.

412

Читайте нас у Facebook