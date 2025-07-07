У штатному режимі: вінницький ТЦК спростував тимчасове закриття через удари росіян

В Україні триває загальна мобілізація. Вінницький обласний ТЦК та СП повідомив про те, що задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад ОТЦК був розосереджений.

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«Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання. З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.

«Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має», — повідомили в ОТЦК.

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Як писали «ФАКТИ», росія розгортає нову фазу своєї війни проти України — під прицілом опинилися територіальні центри комплектування.

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