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Суспільство та люди

У штатному режимі: вінницький ТЦК спростував тимчасове закриття через удари росіян

15:32 7 липня 2025
У штатному режимі: вінницький ТЦК спростував тимчасове закриття через удари росіян

В Україні триває загальна мобілізація. Вінницький обласний ТЦК та СП повідомив про те, що задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад ОТЦК був розосереджений.

«Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання. З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.

«Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має», — повідомили в ОТЦК.

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Як писали «ФАКТИ», росія розгортає нову фазу своєї війни проти України — під прицілом опинилися територіальні центри комплектування.

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