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Відстрочка на рік гарантована: в Міноборони уточнили правила служби в ЗСУ молодих добровольців

18:04 30 червня 2025
В МО України уточнили правила служби за «Контрактом 18-24». Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

Кабінет міністрів, який раніше удосконалив процедури надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні для педагогів та науковців, уточнив правила контрактної служби для українців молодших за 24 роки.

Як повідомляють в Міністерстві оборони, добаровольцям, які відслужили за «Контрактом 18−24», нададуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців.

В оборонному відомстві пояснили, що раніше законодавство дозволяло брати на військовий облік і одразу призивати на службу громадян з цієї категорії. Але схвалені урядом поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають усунуть цю невизначеність.

Зазначається, що гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

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Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді пройшов перше читання законопроєкт, яким пропонується дозволити громадянам України віком від 60 років укладати контракти з ЗСУ. Їх планують задіювати на небойових посадах з невеликим фізичним навантаженням і з контрактом на рік, з можливістю його продовження та випробувальним терміном.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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