Китай хоче, щоб Україна стікала кров’ю: генерал про підлу теорію Пекіну

Китай хоче, щоб війна в Україні тривала якомога довше, щоб утримати європейців в Європі, змусити Америку робити вибір, який негативно вплине на її союзників, та забезпечити китайську гегемонію в Азії. Китайські стратеги та політичні лідери розглядають війну в Україні як позитивний фактор для досягнення цілей національної безпеки Китаю. Малоймовірно, що президент Китаю Сі чи його стратеги мають якесь усвідомлення моральної трагедії війни. Сі не виявив жодної емпатії до українського народу з моменту початку жорстокої повномасштабної спроби росії захопити країну в лютому 2022 року. Про це пише відставний генерал австралійської армії та військовий аналітик Мік Раян, який приділяє багато уваги російсько-українській війні. Він вважає, що є три основні причини, чому Сі та його радники розглядають продовження війни в Україні як перевагу для Китаю в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Ці елементи переваг лежать у стратегічній, економічній та ідеологічній сферах.

Кожна хвилина, яку американські лідери витрачають на роздуми про Україну, — це хвилина, коли вони не можуть зосередитися на китайській загрозі

Перша стратегічна перевага для Китаю полягає в тому, що війна в Україні поглинає значну частину уваги ключових осіб, які приймають стратегічні рішення у Сполучених Штатах. Хоча деякі коментатори закликали США зосередитися виключно на виклику, який ставить Китай, переважило мудріше стратегічне мислення, оскільки безпека в Європі відповідає прямим національним інтересам Сполучених Штатів. Але оскільки безпечна, єдина та успішна Європа була ключовою стратегічною метою Америки з кінця Другої світової війни, що підтверджується планом Маршалла та створенням НАТО серед багатьох інших ініціатив США, це означає, що США повинні продовжувати інвестувати в оборону України. Кожна хвилина, яку американські політичні та стратегічні лідери витрачають на роздуми про Україну, — це хвилина, коли вони не можуть зосередитися на китайській загрозі. Кожен долар, витрачений на Україну, на військову та економічну допомогу, — це долар, який не можна інвестувати в захист західної частини Тихого океану від китайської агресії або фінансування переходу до Індо-Тихоокеанського регіону. Також китайські стратеги зараз, ймовірно, розглядають війну в Україні як чудовий спосіб підживити недовіру, яку ключові посадовці адміністрації Трампа відчувають до своїх європейських союзників.

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Попри західні санкції, Китай став найбільшим імпортером російської енергії

Китайські стратеги також розглядатимуть затягування війни в Україні як спосіб утримати європейців у Європі. Китай відчув дискомфорт через збільшення розгортання європейських військово-морських та військово-повітряних сил у Тихоокеанському регіоні протягом останніх кількох років. Хоча Китай із задоволенням торгує з європейськими країнами, він не хоче бачити європейські військові сили в тому, що він вважає своїм регіоном, особливо в таких районах, як Тайванська протока та Південнокитайське море. Продовження війни в Україні сприяє тому, щоб Китай принаймні частково досяг цієї мети. Ще однією стратегічною перевагою для Китаю від тривалої війни в Україні є те, що вона забезпечує гігантський випробувальний майданчик для китайських ідей щодо майбутньої війни в Тихому океані.

Що довше триває війна в Україні, то більше китайці дізнаються про переваги та методи сучасних інтегрованих спільних операцій та спільних процесів цілеутворення. Крім того, у міру того, як війна триває, китайці дедалі більше усвідомлюють необхідність перегляду якості свого військового керівництва, навчання та освіти.

Щодо економічих вигод, то за останні три з половиною роки великої війни торгівля Китаю з росією значно зросла. У 2023 році торгівля між Китаєм і рф зросла на 26% порівняно з попереднім роком. За цей час китайські поставки до росії зросли на 46%, а російські поставки до Китаю — на 13%. Попри західні санкції, Китай став найбільшим імпортером російської енергії.

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За період з січня по вересень 2023 року китайський імпорт до рф значною мірою замінив імпорт з ЄС до росії. У 2025 році російський експорт кольорових металів до Китаю також різко зріс.

Окрім Китаю, багато інших країн також використали війну, щоб отримати сприятливіші умови торгівлі з росією та скористатися західними санкційними режимами. Індія, яка відмовляється засуджувати москву за її широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, відтоді стала одним з найбільших покупців російської нафти з моменту запровадження санкцій.

Існують ще ідеологічні переваги. На 20-му з'їзді партії у 2022 році Сі Цзіньпін описав, як Китай залишається під загрозою з боку зовнішніх гравців, і він справді вважає, що зовнішнє середовище погіршується. З погляду Сі Цзіньпіна, війна росії в Україні є частиною ширшого протистояння, яке такі країни, як Китай, росія та Іран, ведуть проти західного панування. У звіті Європейської ради з міжнародних відносин за 2023 рік зазначається, що Китай чітко бачить можливість ідеологічно відокремити більше країн, особливо тих, що знаходяться на так званому Глобальному Півдні, від американського впливу. Війна в Україні також дозволяє Сі зображати конфлікт як боротьбу, нав'язану росії НАТО та Америкою. Крім того, з погляду Сі, це виправдовує посилену увагу до національної безпеки, підвищення політичної чистоти високопоставлених цивільних та військових лідерів, а також військову модернізацію.

З огляду на те, що росія «протистоїть НАТО та Заходу» в Україні, Китаю не потрібно виконувати всю важку роботу в цьому ширшому ідеологічному протистоянні.

На думку генерала, підтримка Китаєм військових зусиль росії лише зросла з початку повномасштабного вторгнення. Оскільки Китай отримує значні стратегічні, економічні та ідеологічні вигоди від війни, західним країнам знадобиться низка рішучих дипломатичних та економічних заходів, щоб переконати Сі відмовитися від своєї підтримки росії.

На жаль, такі дії, здається, не є ймовірними найближчим часом. І навіть якщо такі дії відбудуться, незрозуміло, чи можна буде відмовити Сі від його нинішньої стратегії. Китай надто багато виграє від продовження війни в Україні, щоб зараз змінити курс.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку політолога та директора соціологічної служби «Український барометр» Віктора Небоженка, Китай хоче руками та кров'ю України нескінченно послабити путінську росію.

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