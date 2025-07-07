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росія не повинна програти війну: в Китаї зробили гучну заяву
В той час, як Захід закликає Китай використати свій вплив на путіна, Пекін «не хоче, щоб росія програла війну проти України». Саме так заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї голові зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, повідомляє South China Morning Post.
Згідно з повідомленням, Ван Ї сказав про це під час тривалої зустрічі з Каллас у Брюсселі. Досі МЗС Китаю неодноразово наголошувало, що Пекін «не є стороною» цієї війни. Тому чиновники ЄС були здивовані рішучою заявою міністра закордонних справ. За даними джерел, Ван Ї пояснив таку позицію тим, що «США перемкнуть свою увагу на Пекін, якщо росія програє війну». У Брюсселі дехто з дипломатів інтерпретували ці слова таким чином: Китай не прагнув війни в Україні, проте її затягування може відповідати стратегічним інтересам країни доти, доки США залишаються залученими на європейському напрямку.
Не секрет, що Китай постачає кремлю багато компонентів для систем озброєння. Разом з тим китайська сторона відкидає будь-які звинувачення, що Пекін допомагає москві. За словами дипломата, якби це було правдою, то «цей конфлікт уже давно б закінчився».
Однак експерти вважають, що насправді Пекін хоче руками та кров'ю України максимально послабити путінську росію. Не випадково китайські спецслужби суттєво посилили свою діяльність в рф.298
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