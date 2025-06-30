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Партнер чи хижак: російські спецслужби бояться Китаю більше, ніж зізнається кремль
Автократія Сі Цзіньпіна є найважливішим покупцем російських енергоносіїв, які приносять мільярди в державну скарбницю і фінансують війну в Україні. Китай постачає технології, які раніше постачали західні партнери, Китай допомагає обходити санкції. З жодним іншим главою іноземної держави путін не підтримує таких тісних відносин, як зі своїм «дорогим другом» Сі Цзіньпіном, пише Welt.
Спецслужби путіна не поділяють ентузіазм диктатора. У секретному звіті, який потрапив до New York Times і який західні спецслужби вважають автентичним, описано програму контррозвідки фсб під кодовою назвою «Entente-4», яка спрямована безпосередньо проти Китаю. Російська внутрішня розвідка особливо підкреслює ризик, який для росії становлять високопоставлені чиновники, підприємці та вчені, завербовані Китаєм. Китайці особливо цікавляться російським виробництвом дронів та системами оборони проти західних озброєнь.
Якщо розглядати цей документ окремо, то легко засумніватися в його автентичності, адже, зрештою, росія все більше робить ставку на співпрацю з Китаєм. Однак те, що провідні китайські інженери, очевидно, хочуть дізнатися від своїх російських колег більше, ніж ті можуть розголошувати, підтверджується численними фактами, йдеться у статті.
Випадки засудження дослідників за шпигунство на користь Китаю трапляються в росії з 1990-х років. Найчастіше це стосується вчених, пов'язаних з російською космічною, авіаційною та оборонною промисловістю.
Тим дивніше, що кілька таких випадків шпигунства стали відомі лише після великого вторгнення росії в Україну — російські спецслужби оприлюднили нові випадки нібито державної зради або шпигунства.
Контррозвідка фсб не мала б потреби покращувати статистику за допомогою політично вибухонебезпечних сфабрикованих випадків, які порушують ідилічну картину нового братерства між москвою і Пекіном. У будь-якому разі кремль применшує значення цих випадків.
При цьому вони стають дедалі частішими. Тільки в технологічних центрах Сибіру, таких як Новосибірськ або Томськ, між 2022 і 2024 роками було загалом п'ять випадків. Отже, засудження за шпигунство на користь Китаю можуть мати реальне підґрунтя або, принаймні, бути посланням до кремля від російських спецслужб: політичне керівництво не повинно забувати, що «історичне партнерство» з Китаєм також несе в собі ризики.
Раніше «ФАКТИ» писали, чому є хибною спроба США відірвати росію від Китаю.126
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