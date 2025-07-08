Левам — впевненість у собі, Скорпіонам — здоровий егоїзм, а Водоліям — ризик: гороскоп на 8 липня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня, розповіли, яким буде день 8 липня. Це день потужної творчої енергетики, коли рекомендується переходити від слів до справи, інформує ТСН.

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Козеріг

Сьогодні можна братися за будь-яку справу, навіть складну. Хоч це потребуватиме багато зусиль і часу, результат виправдає витрачені сили.

Водолій

День для ризику. Наприклад, лотерейний білет, куплений сьогодні, має високі шанси принести виграш.

Риби

Можливо, сьогодні ви зрозумієте, що ваша поточна діяльність не відповідає вашим можливостям. Настав час ускладнити завдання, щоб отримати справжній результат.

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Овен

Не витрачайте час на сумніви. Доля буде на боці тих, хто діє швидко та рішуче.

Телець

Цей день може стати початком значних змін. Будьте морально готові, щоб не бути приголомшеними несподіваними подіями.

Близнюки

Хоч обставини сьогодні сприятливі, на удачу покладатися не варто. Щоб досягти результату, потрібно працювати.

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Рак

Життя дасть шанс, про який ви давно мріяли. Не бійтеся змін і скористайтеся цією можливістю, бо вона може не повторитись.

Лев

Головне для досягнення успіху — впевненість у своїх силах. Ваша рішучість не дасть сумнівам вплинути на результат.

Діва

Не лише починайте нові справи, а й завершуйте старі. Потрібно рухатися вперед без «хвостів» з минулого.

Терези

День підходить для вирішення фінансових питань — від платежів до відкриття рахунків. Це обіцяє бути вдалим.

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Скорпіон

Не забувайте про себе, піклуючись про інших. Трохи здорового егоїзму сьогодні не завадить — дозволяйте собі маленькі радощі.

Стрілець

Цей день може стати важливим для всього майбутнього життя. З нього може початися новий, вдалий етап.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків зодіаку.

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