Збиралася підірвати популярний готель у Рівному: СБУ затримала агентку росії

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала агентку рф, яка на замовлення ворога збиралася підірвати популярний готель у Рівному. Про це повідомили у відомстві.

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«Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту проти цивільного населення на заході України. За результатами дій на випередження у Рівному затримано агентку рф, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону. За матеріалами справи, фігурантка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу. Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів. У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку», — йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку «на гарячому», коли вона поспіхом виїжджала з готелю.

«Також Служба безпеки знешкодила СВП. Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу. У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів», — повідомили в СБУ.

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При обшуках в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Запоріжжі запобігли теракту проти «азовців».

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