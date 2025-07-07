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У Запоріжжі запобігли теракту проти «азовців» (фото)
Нещодавно в Києві ледь не загинув військовослужбовець «Азова», якого дівчина запросила на побачення і ледь не підірвала — хлопцю дивом вдалося відскочити від скутера, що був замінований. А у Запоріжжі замах на воїнів-«азовців» готували двоє чоловіків, завербованих росіянами.
«За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення „Азов“ Національної гвардії України. Як встановило розслідування, на замовлення фсб фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто „азовців“, які воюють на передовій», — повідомляють в СБУ.
На співрацю з росіянами пішли — чоловіки, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. До злочинної діяльності їх залучили через дружину одного з них — жінка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на росіян.
Зловмисники власноруч виготовили СВП та відслідкували авто українських воїнів. Вони планували встановити поруч з автівкою військових приховану камеру з онлайн-трансляцією для російських замовників, аби співробітники фсб змогли дистанційно активувати СВП. Але українська спецслужба заздалегідь викрила агентів росіян. Наразі їм повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисників взяли під варту, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
А інший мешканець Запоріжжя, який заклав вибухівку в автівку в Одесі, може сісти на 12 років. Цей випадок стався 5 липня.
22-річного хлопця росіяни завербували для вчинення теракту, в результаті якого постраждав цивільний чоловік. Його з тяжкими тілесними ушкодженнями шпиталізували, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.
Здійснивши теракт, російський агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно», але його затримали «по гарячих слідах».
Раніше в Харкові затримали 19-річну дівчину, яка передала військовим ЗСУ «волонтерстку допомогу» — замінований мотороллер. Вона може сісти в тюрму довічно — харків'янці інкримінують ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).
Фото СБУ137
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