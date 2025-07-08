Через втрату цього міста фронт на Донеччині може обвалитись: експерти зробили прогноз

Костянтинівка стоїть прямо на шляху літнього наступу росії в Донецькій області, де війська рф досягли найбільших щомісячних територіальних здобутків з 2022 року. Зараз росія контролює понад дві третини Донеччини. Але щоб захопити решту регіону, вона повинна взяти під контроль міські центри, які все ще перебувають під контролем України та мають важливе значення для її армійської логістики, пише The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

Це робить Костянтинівку головною ціллю. Місто є південними воротами до ланцюга міст, які утворюють останній великий оборонний пояс України. Якщо воно впаде, майже всі міста, розташовані далі на північ, опиняться в зоні досяжності російських дронів. Це наблизить москву до її давно омріяної мети — захоплення всієї області.

Російські війська створили глибоку кишеню навколо українських військ, які захищають Костянтинівку, частково оточивши їх зі сходу, півдня та заходу. Практично кожен рух у цій кишені цілодобово стає мішенню для російських дронів. Війська часто залишаються в пастці на тижні без ротації або можливості евакуювати поранених.

«Надзвичайно складно доставляти припаси, проводити ротацію військ, взагалі робити що-небудь», — сказав Макас, офіцер 12-ї Азовської бригади України.

РЕКЛАМА

Україна зараз готується до остаточного наступу росії на Костянтинівку, хоча битва може тривати ще місяцями. Питання полягає в тому, чи москва розпочне фронтальний наступ, як у Бахмуті у 2023 році, чи спробує закрити кишеню в кліщі, щоб змусити українців відступити, повторивши стратегію, яку вона застосувала, коли захопила Авдіївку минулого року.

У будь-якому випадку українські солдати кажуть, що розширені можливості росії щодо ударів безпілотниками дають їй перевагу, якої вона не мала під час попередніх атак.

«Раніше вони могли вражати цілі на відстані двох-трьох кілометрів, — сказав командир підрозділу, що керує безпілотними літальними апаратами у 93-й бригаді. - Зараз вони завдають ударів кожні 10−20 хвилин на відстані 15 кілометрів від лінії фронту. Все, що знаходиться в межах цієї 15-кілометрової зони, знищується».

РЕКЛАМА

На запитання про переломний момент у новій кампанії росії з використанням дронів Олександр та інші українські солдати одностайно назвали одне й те саме ім'я: «Рубікон» — елітний російський підрозділ дронів.

Цей підрозділ відзначився цього року в Курській області на заході росії, де допоміг відбити вторгнення українських військ, перекривши їхню головну дорогу постачання безжальними ударами дронів. Цієї весни «Рубікон» передислокувався в район Костянтинівки та застосував ту саму тактику, систематично атакуючи дороги, транспортні засоби та антени.

Ситуація змінилася, коли вони прийшли сюди.

Російські удари навколо Костянтинівки настільки постійні, що українські війська взагалі уникають виходити зі своїх підземних укриттів.

«Ми жартуємо, що зараз похід до туалету — це практично героїчний вчинок», — сказав Микола, український військовослужбовець, який воює на південному сході міста.

РЕКЛАМА

Кажуть, що росія спробує обійти місто, просуваючись на північ з двох країв кишені, яку вона створила, перш ніж затиснути Костянтинівку в лещатах. Майже повне оточення може змусити Україну ще більше покладатися на тактику, розроблену для постачання військ в екстремальних умовах, включно з десантуванням дронів і використанням роботоподібних транспортних засобів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що путін планує завдати нищівного удару Україні впродовж літнього наступу.

301

Читайте нас у Facebook