путін планує завдати нищівного удару Україні літнім наступом: стали відомі подробиці

Під димовою завісою «мирних переговорів» російські призовники розгортаються на кордоні, а московська військова машина нарощує оберти. Її дипломати були присутні на переговорах у Стамбулі. путін виклав дорожню карту для припинення війни. Відбувся найбільший обмін військовополоненими з початку нападу. Однак для українських чиновників це все хитрість: путін не запропонував мирних умов, а висунув вимоги безумовної капітуляції. Можливо, він обміняв полонених, але погодився звільнити лише 10 з 20 000 українських дітей, викрадених та контрабандою перевезених до росії, незважаючи на те, що Київ благав про негайне повернення 400 осіб, які перебувають у найбільшій небезпеці, пише Telegraph.

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Невдалий контрнаступ України 2023 року та її зірване вторгнення в Курську область росії у 2024 році розпочалися в теплі місяці, тоді як приблизно в цей час минулого року москва здійснила несподівану атаку в Харківській області на півночі України.

Минулого місяця російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, захоплюючи в середньому 8,8 квадратних кілометри на день у травні — вдвічі більше, ніж у квітні, згідно з даними DeepState, українського розвідувального проєкту з відкритим кодом.

Командири зараз сподіваються на прорив, особливо на Донбасі. Аналітики очікують, що росія здійснить вторгнення, але мало хто вірить, що вона зможе захопити весь регіон.

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Час наступу не випадковий. Літнє листя забезпечує краще прикриття для військ, що наступають, незважаючи на такі недоліки, як підвищена видимість пилу та труднощі з приховуванням руху від тепловізійних камер. Що ще важливіше, росія провела зиму, зміцнюючи людські ресурси, усуваючи технічні недоліки, удосконалюючи тактику, покращуючи зв'язок на полі бою та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних безпілотників. Тепер вона готова випробувати ці вдосконалення.

Традиційний танковий наступ малоймовірний. Враховуючи домінування війни безпілотниками, така тактика застаріла, зазначає польський військовий аналітик Конрад Музика.

«Поле бою прозоре, — сказав він. — Будь-яке масштабне розгортання бронетехніки буде знищено відносно швидко. Ми бачили, як росіяни переходять до цілеспрямованих атак невеликими підрозділами, часто лише від трьох до п'яти осіб. Атаки розміром з роту від 50 до 100 осіб майже ніколи не трапляються».

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Натомість російські війська просуваються на мотоциклах або баггі. Припаси іноді доставляються на передові позиції мулами. Вирішальний прорив залишається малоймовірним, хоча путін, схоже, впевнений, що значного прогресу можна досягти на кількох фронтах.

Бої на Сумському фронті загострилися. Після того, як у березні українські війська були значною мірою витіснені з Курської області росії, вони тепер стикаються з тиском на Сумщині, де путін прагне створити буферну зону, щоб запобігти майбутнім вторгненням на російську територію.

Враховуючи мету путіна окупувати всю Донеччину, Костянтинівка є головною початковою ціллю літнього наступу росії.

Деякі українські військові джерела визнають можливість втрати міста, але стверджують, що така втрата не буде катастрофічною. росія зазнає великих втрат у міських боях, не змінюючи суттєво стратегічного балансу.

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Росія наразі має перевагу на полі бою, що дозволяє її командирам вибирати ключові точки для просування. Ця перевага зумовлена ​​головним чином перевагою в людських ресурсах та нещодавніми технологічними досягненнями в наступальній та оборонній зброї.

Окрім збільшення виробництва, росія модернізувала двигун «Герана-2», що дозволило досягати більшої висоти польоту, ускладнило їх перехоплення та дозволило перевозити більші корисні навантаження.

Ще однією значною перевагою росії є її здатність набирати нових солдатів набагато швидше, ніж Україна. Цей успіх значною мірою зводиться до фінансових стимулів.

«Вони збільшили заробітну плату, допомогу та допомогу у разі смерті, а також широко вербували з малозабезпечених районів та етнічних меншин. Стратегія окупилася. Чисельність російських військ в Україні зросла з 500 000 до 620 000 за рік, незважаючи на те, що у 2024 році вони втратили понад 400 000 осіб» — каже Микола Бєлєсков з київського Національного інституту стратегічних досліджень.

Якщо Україна зможе пережити літо, і за умови, що не буде дипломатичних проривів, росія зіткнеться з двома довгостроковими обмеженнями щодо своєї здатності підтримувати війну на такому рівні інтенсивності. На військовому фронті у росії не вистачає бронетехніки, і деякі аналітики стверджують, що вона близька до виснаження своїх танкових резервів радянських часів.

З усім тим, аналітики кажуть, що дефіцит може суттєво перешкодити російським операціям лише наприкінці наступного року.

Хоча рф втрачає по 400 тисяч солдатів на рік, проте навіть це Україну не врятує, зробили невтішний прогноз аналітики.

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