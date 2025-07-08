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Закарбовую кожну мить: популярна співачка зустріла брата-військового

16:51 8 липня 2025
Христина Соловій

Популярна співачка Христина Соловій, яка здивувала зізнанням, вразила новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка розмістила світлини з братом-військовим Євгеном. Христина написала, що вперше за пів року він зміг приїхати у відпустку, і вони проводять час разом у Києві.

«Після пів року служби — перша відпустка брата, — написала Соловій. — Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом.

Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом. Гортайте карусель, щоб побачити авто, яке вдалося придбати завдяки вашій небайдужості. Дякую вам! Підтримуйте наших захисників та захисниць".

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Христина додала, що приїзд брата співпав із днем народження їх тата. Артистка виклала світлину та зворушливо звернулася до батька.

«День народження у мого тата, який дав мені таке прізвище, що всі досі думають, що це псевдоним», — написала співачка.

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Підписники відреагували на світлини Христини та її брата, додав, що вони дуже схожі.

«Клас! — написали у мережі. — Такий же красунчик, як і ти!»

«Такі схожі», — вирішили шанувальники.

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Раніше співачка розповіла про свої стосунки з поетом Сергієм Жаданом.

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