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Закарбовую кожну мить: популярна співачка зустріла брата-військового
Популярна співачка Христина Соловій, яка здивувала зізнанням, вразила новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка розмістила світлини з братом-військовим Євгеном. Христина написала, що вперше за пів року він зміг приїхати у відпустку, і вони проводять час разом у Києві.
«Після пів року служби — перша відпустка брата, — написала Соловій. — Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом.
Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом. Гортайте карусель, щоб побачити авто, яке вдалося придбати завдяки вашій небайдужості. Дякую вам! Підтримуйте наших захисників та захисниць".
Христина додала, що приїзд брата співпав із днем народження їх тата. Артистка виклала світлину та зворушливо звернулася до батька.
«День народження у мого тата, який дав мені таке прізвище, що всі досі думають, що це псевдоним», — написала співачка.
Підписники відреагували на світлини Христини та її брата, додав, що вони дуже схожі.
«Клас! — написали у мережі. — Такий же красунчик, як і ти!»
«Такі схожі», — вирішили шанувальники.
Раніше співачка розповіла про свої стосунки з поетом Сергієм Жаданом.127
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