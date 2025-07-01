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«Я страшенно сумувала»: Христина Соловій вразила зізнанням та світлинами

14:53 1 липня 2025
Співачка Христина Соловій. Фото Instagram

Популярна співачка Христина Соловій, відома своїм бурхливим романом з поетом Сергієм Жаданом, вразила мережу. Відомо, що зараз артистка відпочиває в Іспанії. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала світлини та допис про те, чому саме Іспанія її надихає. На фото Христина позує на яхті, біля басейну та у барі з келихом коктейлю. Співачка зізналася, що має давні спогади, пов'язані з цією країною.

«Коли я була мала, татові довелося поїхати до Іспанії, щоб я мала все необхідне, — написала Соловій. — Ми довго не бачились, і я страшенно сумувала. Але я цього не пам'ятаю. А от іспанську майстрову гітару, яку він привіз і грав мені та мамі іспанські пісні вранці, не забуду ніколи. Мені навіть дозволили в той день не йти до школи. Нарешті я сама відчула іспанський дух не тільки з пісень. Знову натхнення, знову нові пісні.

Христина Соловій на яхті. Фото Instagram
Христина Соловій відпочиває на яхті (фото інстаграм)

Підписники артистки відреагували на її світлини, засипавши Христину компліментами та поділившись своїми історіями.

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«Пекельно», — написали у мережі.

«Деякі міста нас надихають, я кайфую від Бремена, кожного року тут проживаю свою трансформацію», — написали у відповідь.

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Раніше популярна співачка здивувала заявою про припинення сольної карʼєри.

Читайте також: Христина Соловій відповіла на закиди про розміщення її пісень на російських платформах

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