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«Я страшенно сумувала»: Христина Соловій вразила зізнанням та світлинами
Популярна співачка Христина Соловій, відома своїм бурхливим романом з поетом Сергієм Жаданом, вразила мережу. Відомо, що зараз артистка відпочиває в Іспанії. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала світлини та допис про те, чому саме Іспанія її надихає. На фото Христина позує на яхті, біля басейну та у барі з келихом коктейлю. Співачка зізналася, що має давні спогади, пов'язані з цією країною.
«Коли я була мала, татові довелося поїхати до Іспанії, щоб я мала все необхідне, — написала Соловій. — Ми довго не бачились, і я страшенно сумувала. Але я цього не пам'ятаю. А от іспанську майстрову гітару, яку він привіз і грав мені та мамі іспанські пісні вранці, не забуду ніколи. Мені навіть дозволили в той день не йти до школи. Нарешті я сама відчула іспанський дух не тільки з пісень. Знову натхнення, знову нові пісні.
Підписники артистки відреагували на її світлини, засипавши Христину компліментами та поділившись своїми історіями.
«Пекельно», — написали у мережі.
«Деякі міста нас надихають, я кайфую від Бремена, кожного року тут проживаю свою трансформацію», — написали у відповідь.
Раніше популярна співачка здивувала заявою про припинення сольної карʼєри.
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