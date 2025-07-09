«На вручення Томоса ми мали надати зі скарбів лаври щось особливе. Вибрали ось цей шедевр»: у Києві відкрилася надзвичайна виставка

З нагоди 1700-річчя Першого Вселенського (Нікейського) собору в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відкрилась виставка «Трійця Святая, слава Тобі!». Про найцікавіші експонати «ФАКТАМ» розповіли кураторка цієї виставки, завідувачка сектору лаврського заповідника Інна Івакіна та її колега Галина Листопад.

«Зображення знарядь тортур нагадували прихожанам, що немовляті Ісусу доведеться в майбутньому пережити муки заради спасіння людства від гріхів»

— Напередодні приїзду Вселенського патріарха Варфоломія I до Києва у січні 2019 року для вручення митрополиту Епіфанію Томоса про автокефалію Православної церкви України виникла ідея, щоб на цій урочистій церемонії в Софійському соборі розмістити на видному місці якийсь особливо виразний предмет сакрального мистецтва з зібрання лаврського заповідника, — розповіла «ФАКТАМ» завідувачка сектора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Галина Листопад. — Ми вибрали тоді срібний з позолотою хрест XVIII сторіччя. Бо це прекрасна витончена робота, на рівні кращих європейських зразків ювелірного мистецтва. Тоді в Софію Київську на історичну церемонію вручення Томоса хрест супроводжував від нашого заповідника відомий художник-реставратор Віталій Курлов, який нині захищає Україну на фронті. І от зараз цей шедевр сакрального мистецтва показуємо на виставці.

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— Відомо, хто його створив?

— На жаль, ні. Але ми точно знаємо, що це робота когось з київських ювелірів XVIII сторіччя. На жаль, серед них не було заведено ставити авторські клейма на свої твори.

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— Цей хрест є вкладом (подарунком) в Успенський собор Києво-Печерської лаври, — каже кураторка виставки Інна Івакіна. — В минулі віки багато заможних людей робили вклади саме в Успенський собор, бо це було особливо престижно. Люди робили вклади заради прощення гріхів, щоб увіковічити своє ім’я.

Високого мистецького рівня хрест, який було надано на церемонію вручення Томоса

— Тут є експонати з цікавою історією? — ставлю питання Інні Івакіній.

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— Серед таких я б назвала дві ікони, які знаходились у старовинній дерев’яній Миколаївській церкві, збудованій у 1730 році в селі Синява (Рокитнянський район Київської області). На одній з цих ікон зображено Бога Отця і Святого Духа, на другій — Бога Сина (немовля Христос). Навколо них розташовувалися сім архангелів зі знаряддями тортур Ісуса Христа. Розумієте, Христос тут зображений немовлям. Тож знаряддя тортур нагадували вірянам, що Йому в майбутньому доведеться пережити муки заради спасіння людства від гріхів.

Тобто вкупі ці дві ікони та сім архангелів довкола — це неймовірно виразний художній комплекс. Але він був у поганому стані. Тож один мистецтвознавець, який його побачив в тій церкві, написав листа генеральному директору Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з закликом врятувати ці унікальні твори (це було ще в радянські часи). В результаті в Синяву було споряджено експедицію. Її учасники акуратно демонтували ці ікони та архангелів. Далі — накрутили ікони на спеціальні вали й в такому вигляді привезли в Київ.

Тут слід сказати, що в ті часи в Києво-Фролівському монастирі розміщувалися реставраційні майстерні, які мали можливість рятувати художні твори великих розмірів. Тож туди й передали ікони з церкви в Синяві.

Врятовані реставраторами ікони з дерев'яної церкви в Синяві

— Реставрацію провели спеціалісти, які працювали в Києво-Фролівському монастирі?

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— Так. Тоді цим експонатам фактично дали друге життя. Додам, що вони доповнюють один одного, бо на них зображено Святу Трійцю: Бога Отця, Бога Сини і Духа Святого. Наші фахівці зробили припущення, що це робота іконописців Києво-Печерської лаври. Тобто у XVIII столітті лаврських іконописців запросили для розпису церкви в селі Синява.

Ще слід сказати, що в радянські часи дерев’яний храм в Синяві планували перевезти в Національний музей народної архітектури та побуту України (Київський музей просто неба), що на околиці столиці в Пирогові. У 1982 році було розроблено відповідну проєктну документацію — церкву мали розібрати й скласти заново на території музею. Але врешті вона залишилася на своєму автентичному місці в Синяві. Певно, не вистачило ресурсів, щоб перевезти.

«В експозицію виставки ми включили двосторонню ікону, на одній стороні якої зображено Богородицю разом з її мамою Святою Анною, маленьким Ісусом та Духом Святим»

— Ще зверну вашу увагу на ікону, подібної до якої в нашій колекції немає, — продовжує Інна Івакіна. — Вона написана в західноєвропейській манері. Разом з іншими предметами сакрального мистецтва ця ікона надійшла до нашого заповідника у 1945 році. До того вона зберігалася в колекції церковно-археологічного музею при Свято-Богородицькому братстві міста Холму (нині це польське місто Хелм).

— Що незвичайне в цій іконі?

— На ній Святу Трійцю зображено разом з Богородицею. Перед Божою Матір’ю зображено Духа Святого у вигляді голуба. До нього йдуть червоні шлейфи від двох палаючих сердець, які тримають в руках Бог Отець і Бог Син. В нижній частині зображено Адама та Єву. Ще раз скажу, що в нашій колекції лише одна ікона з таким зображенням Святої Трійці.

В лаврській колекції це єдина ікона з таким зображенням Святої Трійці

Покажу ще одну західноукраїнську ікону кінця XVIII століття. Одна з її особливостей в тому, що вона двостороння. Ми демонструємо її тією стороною, на якій зображено Богородицю разом з її мамою Святою Анною, маленьким Ісусом та Духом Святим, який сходить на Ісуса. А з другого боку цієї народної ікони маємо зображення патріархальної Святої Трійці.

Двобічна західноукраїнська ікона

— Які ще експонати виставки ви вважаєте центральними?

— Вони всі дуже цінні. Важливо підкреслити, що ми вибудували експозицію так, що всі експонати, так би мовити, перебувають в діалозі. Тобто покликані з різних боків розповісти відвідувачам про догмат Святої Трійці. Разом вони — це ціла оповідь.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про найцінніші експонати масштабної виставки «Мазепа. Стратегія європейської України: велике зібрання артефактів доби видатного гетьмана у Лаврі» у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра».

На фото у заголовку: Інна Івакіна: «Ми вибудували експозицію так, що всі експонати з різних боків розповіли відвідувачам про догмат Святої Трійці»

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