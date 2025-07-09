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Україна

«Кинжалами» — по Луцьку: вночі росія масовано атакувала ракетами та дронами захід України (фото, відео)

8:43 9 липня 2025
Дим у Луцьку внаслідок атаки росіян, фото соцмережі

В ніч на 9 липня Україна знов перебувала під масованою ракетно-дроновою атакою російських окупантів. За даними моніторингових каналів, ворог запустив понад х200 шахедів/імітаційних БПЛА, надзвукові ракети Х-47м2 «Кинджал», крилаті ракети типу Х-101 з борту Ту-95мс.

Карта атак

Вибухи було чути в Києві, Київській області, а також в інших містах, але ключовими цілями рф були міста на заході, зокрема, Луцьк.

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Росіяни запустили по Луцьку «Кинджали», крилаті ракети та велику кількість шахедів.

Російські ракети, запущені з наземних установок, пролетіли через всю Україну та досягли Львівщини, але потім повернули на Луцьк. При цьому атака «шахедів» на місто продовжувалась.

Внаслідок масованої атаки рф у Луцьку сталося займання будівель одного з гаражних кооперативів, також пожежу зафіксували на території одного з підприємств, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Попередньо, загиблих немає.

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«Сьогодні була найбільш масована ворожа атака із застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду. Є спалах та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежа на території одного з підприємств. Інші пошкодження з'ясовуються. На щастя, наразі інформації про загиблих внаслідок ворожої атаки немає», — зазначив мер міста.

Луцьк від початку великої війни є транзитним вузлом на шляхах постачання військової та гуманітарної допомоги. Він розташований за 80 км від кордону з Польщею. Попереднього масованого удару по Луцьку росіяни завдали майже рівно місяць тому, в ніч проти 6 червня. Тоді, за словами мера Ігоря Поліщука, росіяни вдарили по місту 15 «шахедами» та 6 ракетами.

Потерпала від ударів ворога й Київщина. У Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Її ушпиталили до місцевої лікарні, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

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За даними ДСНС, зафіксовано значне загорання внаслідок падіння уламків БПЛА на одному з підприємств у Требухові.

У Харкові був удар ворожим безпілотником по приватному сектору у Новобаварському районі. За попередньою інформацією, постраждала одна жінка, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Троє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки по Пологівському району на Запоріжжі. Одна людина дістала поранення та зруйновані приватні будинки внаслідок російської атаки по Степногірській громаді Запорізької області вранці 9 липня, зазначив голова ОВА Іван Федоров.

Також вранці 9 липня дві людини дістали поранення через російські атаки дронів у Херсоні, повідомили у Херсонській МВА.
Постраждали 73-річний та 47-річний мешканці. Їх атакували у Дніпровському районі близько 5 ранку.
Старший чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та тулуба. Молодший — мінно-вибухову травму, поранення голови та рук.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулої ночі внаслідок атаки росіян найбільше постраждали Миколаїв, Суми.

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