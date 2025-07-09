Ціни на бензин в Україні різко зміняться найближчим часом: до чого готуватись

Наданий раніше прогноз про можливість подорожчання літра бензину А-95 до 65 гривень може здійснитися. Причина тому — зростання цін на паливному ринку, що продовжується, хоча пік збільшення вартості нафти на світовому ринку позаду, а Антимонопольний комітет України не бачить у цьому нічого дивного.

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Про це повідомляє сайт «РБК-Україна», якому в АМКУ відповіли, що наразі відсутні підстави для здійснення заходів контролю щодо цінового моніторингу ринків світлих нафтопродуктів. У відомстві наголосили, що ціни на нафтопродукти не підлягають державному регулюванню.

«Вільна конкуренція на ринку передбачає насамперед вільне ціноутворення, коли ціна формується як показник рівноваги між попитом та пропозицією. До повноважень комітету не належить проведення цінового моніторингу ринків світлих нафтопродуктів (пального)», — навели «РБК-Україна» цитату з відповіді Антимонопольного комітету України.

Зростання цін на бензин в Україні почалося після подорожчання нафти на світових ринках на тлі військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що почався 13 червня. Так, нафта марки Brent із 64,9 долара за барель на початку червня зросла до 73,5 долара 13 червня. Максимум був зафіксований 19 червня — 78,3 долара. Зараз барель нафти коштує близько 69,5 долара.

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Водночас ціна літра бензину А-95 в Україні з 54,5 грн на початку червня зросла до 55,3 грн 13 червня, а зараз він коштує майже 59 гривень.

«РБК-Україна» наводить думку директора Консалтингової компанії «А-95» Сергія Куюна, за словами якого зниження цін на пальне чекати не варто. Причини цього — зростання цін на нафту, які вищі, ніж були до конфлікту Ізраїлю та Ірану, а також збільшення курсу євро та подорожчання пального у світі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що падіння світових цін на нафту може призвести до зниження вартості пального в Україні, але поки що цього не відбувається.

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Фото Pixabay

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