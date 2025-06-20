Бензин А-95 може подорожчати на 10 гривень за літр: що може цьому завадити

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що вилилася в щонічні ракетні обстріли один одного, може серйозно вдарити по українських автовласниках. Причина тому — зростання цін на нафту в світі та на бензин в Україні до 65 гривень за літр А-95.

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Такий прогноз дав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. При цьому такого стрибка можна буде й уникнути, якщо належним чином працюватиме Антимонопольний комітет України.

Так, експерт прогнозує, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем відбуватиметься з обопільними обстрілами середньої інтенсивності протягом кількох тижнів. Реакцією на ці події стане зростання цін на нафту до 75−80 доларів за барель. Зауважимо, що у четвер, 19 червня, нафта марки Brent коштувала 76 доларів за барель, тоді як на початку червня це було 64 долари.

Наслідком подорожчання нафти експерт назвав зростання цін на бензин, при якому, наприклад, марка А-95 подорожчає до 65 гривень за літр, що при ціні 19 червня в 56,65 грн, дасть приріст майже в 10 гривень. Загалом з початку червня середня ціна А-95 вже зросла на 2,1 гривні — з 54,55 грн.

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При цьому, як підкреслює Володимир Омельченко, поки що зростання цін на паливо через підвищення котирувань на нафту не торкнулося України повною мірою, і зростання ще попереду. При цьому він попередив про те, що багато гравців ринку спробують завищити ціни на АЗС штучно, завадити чому своєю роботою має Антимонопольний комітет України. Якщо АМКУ працюватиме як слід, вважає експерт, зростання бензину А-95 до 65 гривень за літр вдасться уникнути.

Тим часом ексглава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прогнозує подорожчання газу для українців через конфлікт Ірану та Ізраїлю.

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