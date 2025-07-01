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Дихайте глибше: експерти передбачають падіння цін на бензин в Україні

19:49 1 липня 2025
Ціни на бензин в Україні мають скоро знизитися&nbsp;— Фото: Pixabay

Ціни на нафту у світі знижуються через врегулювання конфлікту на Близькому Сході та плани ОПЕК+ збільшити видобуток у серпні. Це, на думку експертів Сергія Куюна та Володимира Омельченка, має призвести до здешевлення бензину та дизелю в Україні, пише РБК-Україна.

У червні ціни на бензин та дизель в Україні зросли на 6−7% через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Середня роздрібна ціна на кінець місяця становила: бензин А-95 — 58,92 грн/літр, дизель — 55,88 грн/літр. Автогаз подешевшав до 34,51 грн/літр.

Сергій Куюн очікує, що ціни на паливо почнуть знижуватися найближчими днями, оскільки ціна на нафту повернулася до докризових показників. Володимир Омельченко підтримує цей прогноз, додаючи, що якщо ціни не знизяться на 3−4 гривні протягом тижня, це може свідчити про зловживання монопольним становищем. Він також припускає, що червневе підвищення цін було спекулятивним, оскільки мережі відреагували занадто швидко, реалізуючи запаси, куплені за старими цінами.

Омельченко вважає, що Антимонопольний комітет України має розслідувати ситуацію з підвищенням цін у червні, адже споживачі могли переплатити «сотні мільйонів, якщо не мільярдів гривень».

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому експерти не рекомендують автовласникам використовувати 92-й бензин замість 95-го.

Фото: Pixabay

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