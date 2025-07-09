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Ми об’єдналися: Дорофєєва та Позитив назвали причину
Популярні музиканти Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній), які заінтригували своїх шанувальників, повідомили новину.
Артисти, які довгий час були одним з самих популярних дуетів «Время и Стекло» знову обʼєдналися. На своїх сторінках у соціальних мережах вони повідомили, що це трапилось не тільки для нового хіта, а і для великої благодійної цілі.
«І ми об’єдналися не тільки заради музики, а й для того, щоб українські ночі знову стали тихими, — повідомили артисти. — Щодня росія продовжує атакувати українські міста. Цієї ночі — новий страшний рекорд: понад 700 дронів. Саме тому ми долучаємося до збору „Вартові неба“ від UNITED24 на наступні 24 години й закликаємо вас доєднатися! Наша мета — 505 404 грн. Це стане внеском для закупівлі сучасних українських ШІ-керованих турелей Sky Sentinel, які допомагають знищувати повітряні загрози — „шахеди“, дрони та навіть крилаті ракети».
Під час звернення пролунали перші рядки нової пісні дуету: «Я дочекаюсь коли знов полетять літаки…».
Шанувальники були у захваті від ініціативи Дорофєєвої та Позитива та вже за кілька годин зібрали потрібну суму, тому артисти її подвоїли.
«Яка крута ініціатива, ви неймовірні!» — написали у мережі.
«З нетерпінням чекаю на трек», — додали у коментарях.
«Ви найкращі! — запевнили шанувальники. — Та „Цей шматочок“ трека вже звучить як хіт ми чекаємо».
«Пісня — бомба», — поділилися враженнями від одного рядка.
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