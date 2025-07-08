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«Знову разом?»: мережа у захваті від новини Наді Дорофєєвої
Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка вразила своїми формами, заінтригувала мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала відео, на якому у думках співачки весь час зʼявляється Позитив (музикант Олексій Завгородній). Нагадаємо, Надя та Позитив довгий час були одним з найпопулярніших дуетів «Время и Стекло». Гурт розпався у 2020 році, й кожен з артистів почав сольну карʼєру. Але чутки про повернення дуету зʼявляються весь час.
«Ви теж його бачите?» — підписала кумедне відео Дорофєєва.
Підписники із захватом відреагували на допис та зізналися, що давно вже мріють про повернення легендарного дуету.
«Чекаємо», — написала співачка Kola.
«Божееееее Надяяяяяя та ну, Время і Стекло повертається!» — не стримували захвату.
«Яка ностальгія, хочемо побачити щось цікаве від вас», — зізналися у мережі.
«Вже на часі випустити новий спільний трек», — прокоментували допис.
«Чекаю на нову пісню від вас разом, хочеться згадати молодість, яка пройшла з вашою групою», — писали шанувальники.
«Я стежу за тобою», — відреагував і сам Позитив.
«Невже вони знову разом?» — раділи у мережі.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що колишній чоловік Дорофєєвої співак Дантес вразив своєю мрією.1393
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