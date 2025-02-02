Відчуває себе третім зайвим: бойфренд Дженніфер Гарнер ревнує її до Бена Аффлека

Минуло лише кілька тижнів з моменту завершення розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, але чутки про цю пару продовжують поширюватися.

Лопес продовжує брати участь у житті Аффлека, з’являються повідомлення про те, що вона хоче переїхати ближче до нього. Аффлек хотів дистанціюватися від Джей Ло, що було непросто через стосунки між їхніми дітьми. Поки все це відбувається, Бен Аффлек знову зблизився з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Попри те, що вони проводять час разом заради своїх дітей, їхній зовнішній вигляд викликає здивування, пише The Marca.

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Як повідомляють ЗМІ, нинішній бойфренд Гарнер, Джон Міллер, не задоволений тим, скільки часу вона проводить з Беном. Їхній зв’язок стає дедалі сильнішим, коли Бен проводить з ними всі свята, як-от Різдво та День подяки. Джон відчуває себе третім лишнім… Колишнє подружжя пише один одному текстові повідомлення, телефонує і спілкується набагато частіше, ніж за останні кілька років. Раніше це стосувалося виключно дітей, але Джон відчуває, що це можуть бути не просто їхні стосунки як батьків.

Джерело Page Six чітко дає зрозуміти, що Міллер «не відчуває загрози» через те, що колишня пара знову збирається разом, але є почуття ревнощів, враховуючи їхню історію.

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Раніше повідомлялося, що ексдружина Бена Аффлека закликала його бути добрішим до Дженніфер Лопес.

Фото: Getty Images

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