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Одну Дженніфер втратив, а іншу не зміг повернути: Бен Аффлек «залишився ні з чим»

17:52 10 червня 2025
Чутки про повернення актора до Дженніфер Гарнер залишаються чутками. Фото із соцмережі

Схоже, голлівудська знаменитість Бен Аффлек «перехитрив» сам себе: він розлучився з Дженніфер Лопес, яка змогла, нарешті, почати відновлювати свою кар'єру.

При цьому Аффлек вів себе так, начебто хотів повернути іншу колишню дружину — Дженніфер Гарнер, пише TMZ.

Довгий час між ними відбувалися дива: то їх бачили в обіймах один одного — причому зовсім не дружніх, то інсайдери із захопленням говорили про майбутнє весілля Джен із Джоном Міллером.

Коротше кажучи, одні чутки суперечили іншим, і до останнього публіка сумнівалася, чи справді Гарнер вийде заміж, чи все ж таки повернеться до колишнього чоловіка та батька своїх дітей.

Проте нещодавні опубліковані фото пристрасного поцілунку Гарнер і Міллера все розставили на свої місця: нікуди повертатися актриса не збирається. Та й, зауважимо, що у компанії Аффлека зірку фільму «З 13 у 30» стали помічати рідше — схоже, вона все ж таки зробила свій вибір.

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Деякі з оточення Аффлека і Гарнер при цьому наполягають: стосунки експодружжя, як і раніше, прекрасні. Просто, мабуть, після серйозної розмови з Міллером актриса вирішила не підливати олії у вогонь і менше з'являтися на публіці із Беном.

Тим часом Дженніфер Лопес взялася за сміливі дизайнерські проєкти. Вона зайнялася масштабним ремонтом свого нового маєтку Гідден-Гіллз, який коштує 21 мільйон доларів.

Фото із соцмережі

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