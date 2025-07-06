Дженніфер Лопес заспівала про свій біль від «руйнації» шлюбу з Беном Аффлеком

Зіркова співачка Дженніфер Лопес, яка викликає шалений ажіотаж черговим злетом кар’єри, представила шість нових пісень для 30 шанувальників на вечірці прослуховування в Лос-Анджелесі. Серед шести пісень була одна, яка стала головною темою розмов завдяки своєму тексту: «Wreckage of You» («Уламки тебе»). Нова пісня зірки нібито розповідає про її недовгий шлюб з Беном Аффлеком, пише видання The News.

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Учасник вечірки, Едгардо Луїс Рівера, розповів, що обговорювана пісня є попбаладою, яку, за словами Лопес, вона написала та записала у співавторстві лише два тижні тому.

«Вона сказала, що лежала в ліжку після довгого дня репетицій нового туру, коли їй спала на думку ідея пісні, — розповів Рівера історію створення пісні. — Вона згадала, що минулий рік був дуже важким для неї як в особистому, так і в професійному плані. Їй довелося скасувати тур і зосередитися на собі. Перенесемося на рік пізніше, і вона почувається краще та сильніше, ніж будь-коли, тому вона хотіла написати пісню про те, як вийти з поганої ситуації набагато сильнішою».

Рівера також поділився з виданням, що 55-річна співачка «постійно думала про слово «руйнація», бо воно означає руйнування, але вона не була знищена. Насправді текст пісні такий: «Я сильніша після твоїх руїн».

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Раніше повідомлялося, що скандальний репер Дідді готує для Дженніфер Лопес вибухову помсту.

Фото: Getty Images

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