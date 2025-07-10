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Деякі продукти подорожчали на 26%: у НБУ розповіли, які товари подорожчали і чому
Хоча у червні українцям обіцяли початок падіння інфляції та зростання цін, поки це стосується далеко не всіх товарів. Так, деякі продукти харчування в Україні вже додали до ціни більше чверті — 26,4%.
Про це йдеться в черговому макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України. Водночас, за оцінкою Національного регулятора, у червні загальна інфляція сповільнилася за рахунок зниження адміністративної інфляції.
За оцінками Нацбанку, зниження темпів інфляції у червні стало результатом нижчих у травні темпів зростання адміністративної інфляції — так, тарифи на комунальні послуги, на відміну від 2024 року, не піднімалися. А ось ціни на сирі продукти у травні серйозно зросли — на 26,4%.
Подорожчання відбулося через ситуацію з продукцією тваринництва (молока, м'яса, яєць) — зростання собівартості, зменшення поголів'я тварин, а також унаслідок активного експорту окремих продуктів.
Високими темпами зростали ціни на окремі овочі, яблука, кісточкові та ягоди, переважно через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Продовжилося подорожчання оброблених продуктів харчування.
Також у НБУ визнають, що у червні ціни на продукти харчування теж зростали. При цьому значний фундаментальний інфляційний тиск зберігався, зокрема висока інфляція вартості послуг, причини чому — подальше зростання заробітної плати та стійкий споживчий попит. Подорожчання непродовольчих товарів тривало помірними темпами.
Як повідомляли «ФАКТИ», влітку українцям прогнозують помірне зростання цін на цукор.101
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