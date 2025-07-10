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Гроші

Деякі продукти подорожчали на 26%: у НБУ розповіли, які товари подорожчали і чому

13:30 10 липня 2025
Подорожчання продуктів харчування

Хоча у червні українцям обіцяли початок падіння інфляції та зростання цін, поки це стосується далеко не всіх товарів. Так, деякі продукти харчування в Україні вже додали до ціни більше чверті — 26,4%.

Про це йдеться в черговому макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України. Водночас, за оцінкою Національного регулятора, у червні загальна інфляція сповільнилася за рахунок зниження адміністративної інфляції.

За оцінками Нацбанку, зниження темпів інфляції у червні стало результатом нижчих у травні темпів зростання адміністративної інфляції — так, тарифи на комунальні послуги, на відміну від 2024 року, не піднімалися. А ось ціни на сирі продукти у травні серйозно зросли — на 26,4%.

Подорожчання відбулося через ситуацію з продукцією тваринництва (молока, м'яса, яєць) — зростання собівартості, зменшення поголів'я тварин, а також унаслідок активного експорту окремих продуктів.

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Високими темпами зростали ціни на окремі овочі, яблука, кісточкові та ягоди, переважно через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Продовжилося подорожчання оброблених продуктів харчування.

Також у НБУ визнають, що у червні ціни на продукти харчування теж зростали. При цьому значний фундаментальний інфляційний тиск зберігався, зокрема висока інфляція вартості послуг, причини чому — подальше зростання заробітної плати та стійкий споживчий попит. Подорожчання непродовольчих товарів тривало помірними темпами.

Як повідомляли «ФАКТИ», влітку українцям прогнозують помірне зростання цін на цукор.

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