- 10:55 Зовсім не Анджеліна Джолі: Бред Пітт зізнався, від яких жінок був у повному захваті
- 10:27 Лимонну кислоту потрібно обов’язково розчинити: блогерка Марина поділилася ефективним способом миття унітазу
- 10:22 Український призер Олімпійських ігор брутально нокаутував американця у своєму першому бою за три роки
- 09:56 Важливо зробити це саме 6 липня: аграрій порадив, як виростити дуже велику цибулю
- 09:26 Пенсія у 10,5 тис. грн: кому з українців такі виплати гарантують у 2025 році
- 08:54 Нічна атака ворога: постраждали Київщина, Запоріжжя, Харків
- 08:17 Терези ризикують нажити собі ворогів, а Тельці зможуть переконатися, що мовчання — золото: гороскоп на 6 липня
- 01:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 05.07 22:27 Шведський стіл: ці правила найчастіше порушуються
- 05.07 22:00 Сало, смак якого вас захопить: готується швидко і просто
- 05.07 21:31 Замовляли бургери та картоплю фрі: Шакіра у своєму світовому турне влаштувала відпустку із синами
- 05.07 21:02 Це найгірший метод приготування картоплі: намагайтесь його уникати
Влітку зросте ціна на цукор: скільки будемо платити за кілограм
В Україні продовжують зростати ціни на продукти, що пояснюється сезонним фактором. Ще одним продуктовим товаром, якому загрожує неминуче подорожчання, стане цукор, щоправда, йтиметься про відносно невелике зростання.
Такий прогноз дав президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, за словами якого слід очікувати помірного зростання, але різкого стрибка вартості точно не буде. Він пояснив, що ціни на цукор не фіксовані та залежать від ринкової ситуації, яка змінюється щодня.
За словами експерта, саме в період з липня по вересень традиційно спостерігається зростання цін на цукор, на що є дві причини. Перша — новий урожай цукрових буряків починають збирати лише у другій половині вересня, а до цього часу продають залишки минулого врожаю, яких іноді не вистачає, тому ціна зростає. Друга причина — наміри Євросоюзу ще більше знизити квоти на імпорт українського цукру, що додає нестабільності на ринку.
Крім того, фахівець звернув увагу на сезонне збільшення попиту на продукт, щоб варити компоти, робити варення, що посилює попит за відсутності зростання пропозиції. Також зростає собівартість виробництва цукру, в основному, через подорожчання газу.
Загалом експерт прогнозує, що за два місяці літа роздрібна ціна на цукор в Україні може зрости в середньому до 35 гривень за кілограм продукту. Наразі за даними порталу «Мінфін» ціна становить 33−34 гривні. Але у вересні, з початком збирання нового врожаю, ціни знову знизяться.
Як писали «ФАКТИ», за даними Держстату ціни в Україні зростають швидше, ніж прогнозувалося раніше.1047
Читайте нас у Facebook
Козам потрібно змінити імідж, а Бикам важливо не піддатися провокації: східний гороскоп на тиждень 7 — 13 липня