Влітку зросте ціна на цукор: скільки будемо платити за кілограм

В Україні продовжують зростати ціни на продукти, що пояснюється сезонним фактором. Ще одним продуктовим товаром, якому загрожує неминуче подорожчання, стане цукор, щоправда, йтиметься про відносно невелике зростання.

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Такий прогноз дав президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, за словами якого слід очікувати помірного зростання, але різкого стрибка вартості точно не буде. Він пояснив, що ціни на цукор не фіксовані та залежать від ринкової ситуації, яка змінюється щодня.

За словами експерта, саме в період з липня по вересень традиційно спостерігається зростання цін на цукор, на що є дві причини. Перша — новий урожай цукрових буряків починають збирати лише у другій половині вересня, а до цього часу продають залишки минулого врожаю, яких іноді не вистачає, тому ціна зростає. Друга причина — наміри Євросоюзу ще більше знизити квоти на імпорт українського цукру, що додає нестабільності на ринку.

Крім того, фахівець звернув увагу на сезонне збільшення попиту на продукт, щоб варити компоти, робити варення, що посилює попит за відсутності зростання пропозиції. Також зростає собівартість виробництва цукру, в основному, через подорожчання газу.

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Загалом експерт прогнозує, що за два місяці літа роздрібна ціна на цукор в Україні може зрости в середньому до 35 гривень за кілограм продукту. Наразі за даними порталу «Мінфін» ціна становить 33−34 гривні. Але у вересні, з початком збирання нового врожаю, ціни знову знизяться.

Як писали «ФАКТИ», за даними Держстату ціни в Україні зростають швидше, ніж прогнозувалося раніше.

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