Українцям спростять доступ до допомоги від ООН та інших організацій

З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну малозабезпечені українці мають змогу отримувати допомогу від різноманітних міжнародних благадійних организацій, в тому числі й від ООН та Червоного Хреста

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У зв'язку з цим в Мінсоцполітики підготували проєкт урядової постанови, яка має полегшати доступ нужденних до міжнародної допомоги. Йдеться про документ «Про реалізацію заходів з надання додаткової грошової допомоги соціально вразливим групам населення за рахунок коштів міжнародних та інших партнерів».

За даними міністерства, протягом 2023−2025 років за рахунок міжнародних донорів забезпечено додаткову соціальну підтримку більше 1 млн громадян. Пенсіонери, особи, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, малозабезпечені багатодітні сім’ї і малозабезпечені сім’ї з дітьми з інвалідністю отримали більше 5,1 млрд гривень.

В Мінсоцполітики наголошують, що продовжують отримувати пропозиції щодо посилення соціального захисту вразливих категорій населення.

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З огляду на це, пропонується полегшити отримання додаткової грошової допомоги, яка надаватиметься за рахунок джерел, міжнародних організацій, донорських установ, у тому числі системи ООН, а також інших організацій, зробивши їх менш «бюрократизованими».

Що пропонує Мінсоцполітики

Згідно з проєктом постанови:

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визначення категорій отримувачів державної допомоги, строків та умов виплати здійснюється за узгодженим рішенням партнерів, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду України, що визначається Меморандумом про взаєморозуміння;

формування списків отримувачів державної допомоги, відповідно до визначеної сторонами категорії, здійснюється Пенсійним фондом України на підставі відомостей, що містяться в інформаційних базах;

виплата додаткової грошової допомоги проводиться в розмірі та в межах фінансування, визначеного програмними документами партнерів без звернення отримувача державної допомоги;

виплата додаткової грошової допомоги проводиться шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, або через пошту.

Допомога від ООН

Зазначимо, що програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей.

У червні Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю до кінця липня 2025 року.

Завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що в Кабмні готують українцям нову мінімалку та пенсії.

Фото — Pixabay

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