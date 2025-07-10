В Україні посилили контроль за грошовими переказами: що змінює нова редакція постанови

В Україні набули чинності нові правила контролю за грошовими переказами, які декларує нова редакція постанови Кабінету Міністрів № 610, ухвалена 5 червня 2024 року.

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Вона, зокрема, розширює повноваження податкової служби в частині аналізу банківських транзакцій, пише «Телеграф».

Йдеться про зміни до Порядку отримання ДПС інформації про відкриття, закриття та зміну реквізитів банківських рахунків фізичних і юридичних осіб. Тепер у фокусі — також дані про електронні гаманці та банківські картки, які використовуються для регулярного отримання коштів. Ці дані можуть бути передані на запит ДПС у межах кримінального провадження або під час податкової перевірки.

Нова редакція документа зобов’язує банки надавати податковій більше деталізованої інформації.

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Наприклад, якщо фізична особа отримує регулярні платежі на банківську картку, податкова може ідентифікувати її як потенційного підприємця, який ухиляється від сплати податків.

Такі перекази можуть розглядатися як приховані доходи, що не обліковуються офіційно.

Постанова також вперше прирівнює електронні гаманці до класичних рахунків, що уможливлює контроль за операціями в системах на кшталт PayPal, Apple Pay, Google Pay або інших фінтех-сервісів. Крім того, документ уточнює поняття «зміна рахунку»: під цим тепер розуміють також зміну статусу рахунку з особистого на бізнесовий або навпаки. Усі такі зміни підлягають негайному інформуванню ДПС.

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Фінансові установи мають обов’язок передавати ці дані за встановленою формою — через канали зв’язку Національного банку. У разі виявлення порушень або підозрілих транзакцій податкова може ініціювати перевірку й навіть тимчасове блокування рахунку. Нові правила також відкривають шлях до автоматичного обміну інформацією з іншими органами — зокрема, з митною та фінансовою службами.

Уряд зазначає, що мета нововведень — зменшення рівня тіньової економіки, а також недопущення зловживань під час перерахування коштів фізичним особам. Водночас експерти попереджають, що без чітких критеріїв визначення підприємницької діяльності це може створити ризики для звичайних громадян — наприклад, філансерів або тих, хто отримує донати.

Нова редакція постанови № 610 вже діє, тож податкова служба має повне право запитувати й аналізувати новий тип фінансової інформації. У перспективі це може призвести до активнішої перевірки переказів між фізичними особами, зокрема «з картки на картку».

Нагадаємо, раніше партнер «Нової пошти» запровадив низку обмежень для своїх клієнтів.

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