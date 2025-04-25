Отримаєте штраф до 34 тисяч гривень: коли можна постраждати при переказі грошей з карти на карту

Після того, як більшість українських банків підписали Меморандум щодо застосування обмежень на карткові перекази, НБУ вирішив не продовжувати ліміт на перекази грошей з карти на карту.



Водночас у деяких випадках P2P-переказ може призвести до серйозного штрафу чи блокування рахунку, пише сайт novyny.live.

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Як відомо, переказ з картки на картку (P2P-переказ) — популярний й дуже зручний спосіб оплати за товари та послуги. Людям не потрібно нікуди йти, можна надіслати гроші прямо зі смартфона з будь-якого міста, селища чи села.

Українцям, які часто ним користуються, радять враховувати два аспекти — податкові зобов'язання та фінансовий моніторинг.

Згідно з законодавством, доходи, які отримують фізичні особи, мають оподатковуватися. Якщо людина регулярно отримує значні суми на свій рахунок, податкова може зацікавитися джерелом походження цих коштів.

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У такому випадку може виникнути потреба сплатити податки на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Щодо фінансового моніторингу, то якщо той чи інший переказ видається підозрілим або перевищує певну суму, банк може запросити додаткову інформацію або документи для підтвердження законності операції.

Відповідальність у вигляді штрафу може бути застосована лише до особи, яка порушила податкове законодавство під час отримання грошового переказу.

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Ідеться про такі випадки:

- фізична особа отримала кошти за торгівельну діяльність, але при цьому не зареєструвала бізнес та не сплатила відповідні податки;

- фізична особа-підприємець отримала на персональний рахунок кошти від підприємницької діяльності, але не сплатила необхідні податки.

В обох ситуаціях на особу може бути накладений штраф у розмірі 17−34 тис. гривень.



Банк також може заблокувати картку або конкретну трансакцію по ній, якщо бачить нетипове використання рахунку:

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- клієнт здійснює перекази або трансакції, які є нетиповими для його рахунку;

- клієнт здійснив трансакцію, яка порушує законодавство — наприклад, переказав гроші незаконній організації;

- клієнт перевищив встановлений банком ліміт трансакцій.

Банки та платіжні сервіси зазвичай встановлюють обмеження щодо сум, які можна переказати за добу або протягом місяця. Варто заздалегідь ознайомитися з цими лімітами та дотримуватися їх.

Нагадаємо, з 1 березня податкова почала отримувати дані про грошові перекази на рахунки громадян і господарюючих суб'єктів, які здійснюють продаж товарів через інтернет. Разом з тим серед народних депутатів йдуться розмови про те, щоб взяти під контроль майже все населення — тобто щоб всі громадяни щороку подавали податкові декларації.

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