Сльози стали моїми: співачка Sowa виступила для героїв підрозділу «Шквал» й згадала найбільш зворушливі концерти

З початку повномасштабного вторгнення Sowa, яка раніше розповіла про ненависть до окупантів та волонтерство, активно виступає на благодійних концертах, підтримує військових у шпиталях та бере участь у зборах на потреби фронту.

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Напередодні співачка виступила перед бійцями елітного бойового підрозділу ДПСУ «Шквал», які щойно повернулися з ротації. Вони пройшли всі найгарячіші напрямки фронту, зокрема Серебрянський ліс. У коментарі «ФАКТАМ» артистка розповіла про силу музики, зустрічі з військовими, власний благодійний фонд та історії, які назавжди залишилися з нею.

- Для мене це не просто виступи. Це — спосіб допомогти, подякувати, підтримати. Музика здатна об’єднувати й зцілювати", — зазначає артистка.

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У 2022 році вона заснувала власний фонд «Ангел-охоронець», через який передає військовим генератори, тепловізори, рації, каски, бронежилети та інші необхідні речі. Також опікується дітьми, які постраждали від війни, організовуючи зустрічі та акції підтримки.

Особливо емоційним для співачки був виступ у львівському центрі «ЯМаріуполь». Під час виконання пісні «Дім», присвяченої Херсону, вона помітила, як жінки в залі стримують сльози.

- Я зрозуміла, що ці слова — про них. Мені стало важко співати, бо ці сльози стали і моїми. Я підійшла до однієї з жінок і заспівала, дивлячись їй в очі. Ми зрозуміли одна одну без жодного слова. Це і є сила музики, — додає артистка.

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Після початку війни родина Sowa втратила бізнес із вирощування кавунів у Херсонській області. Але знайшла сили відновити справу вже на Львівщині. Одного разу сім’я вирішила подякувати військовим, передавши до шпиталю кавуни, вирощені за херсонською технологією.

- Ми знали, що цей подарунок викличе усмішки. Це був наш внесок у підтримку тих, хто тримає для нас небо, — розповідає співачка.

Після виступу в прихистку у Львові до Sowa підбіг хлопчик з м’якою іграшкою. На запитання, хто це, він відповів: «Це мій ангел-охоронець».

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- Його слова вразили мене до глибини душі. Саме тоді я вирішила створити фонд з такою назвою. Ця дитяча щирість показала, що навіть у темні часи можна зберігати віру, — розповіла артистка.

Sowa розповідає, що не існує універсального формату виступу. Хтось просить щось легке й емоційно підбадьорююче, хтось — навпаки — потребує глибшого занурення в емоції.

- Я завжди намагаюся відчути атмосферу. Часто виконую пісні «Гей, степами», «Дім», «Сам на сам». Це ті композиції, які відгукуються військовим і дають відчуття сили. Важливо не занурюватися в один настрій — має бути баланс, щоб створити повноцінну емоцію, — каже вона.

Співачка додає, що кожен виступ — це виклик і відповідальність. Але водночас і можливість подарувати хоча б кілька хвилин спокою, радості чи мотивації.

- Я завжди пам’ятаю: найменше і водночас найбільше, що ми можемо дати захисникам — це нашу підтримку. І якщо музика справді може зцілювати — я хочу бути її провідником, — сказала Sowa.

Раніше співачка Анна Добриднєва в інтервю «ФАКТАМ» розповіла про творчість і допомогу армії: «Маю особистий вівтар, на який молюся, там шеврони й прапори військових бригад».

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