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Частині українців дозволили тимчасово платити за комуналку менше та знімати гроші з банківських карток без комісії
«Укрпошта», яка нещодавно змінила правила прийому посилок з післяплатою, значно покращує доступність фінансових послуг у сільській місцевості. Відтепер комісія за будь-які платежі у сільських відділеннях (стаціонарних та пересувних) становитиме лише 15 гривень. Крім того, компанія пропонує безкоштовне зняття готівки з банківських карток у стаціонарних відділеннях для жителів сіл, які здійснили мінімум два платежі (окрім благодійних). Про це повідомили в компанії.
Ці нововведення покликані зменшити фінансове навантаження на українців, адже лише 4,3% населених пунктів мають банківські відділення чи банкомати. Завдяки цим пільгам клієнти «Укрпошти» зможуть заощаджувати до 5 мільйонів гривень щомісяця.
Знижена комісія на платежі діє автоматично до 1 вересня 2025 року. Безкоштовне зняття готівки доступне до 30 вересня 2025 року (від 50 до 30 000 грн за операцію), з дотриманням денного ліміту НБУ у 100 000 грн. Приймаються картки Visa, MasterCard та Простір.
Як писали «ФАКТИ», «Укрпошта» видаватиме пенсії по-новому. Тепер, якщо пенсіонер отримує пенсію через банк, але хоче отримувати її через пошту, він може змінити спосіб отримання.265
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