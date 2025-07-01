«Укрпошта» змінила правила прийому посилок з післяплатою

З 1 липня 2025 року «Укрпошта» змінює правила прийому відправлень з післяплатою. Це пов'язано з виконанням Закону України № 361-IX, який зобов'язує перевіряти походження коштів при системних та великих операціях фізичних осіб, що можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Про це повідомили в компанії.

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З 1 липня ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях «Укрпошти» будуть такими:

• Максимальна сума платіжних операцій за місяць — 100 000 грн

• Максимальна кількість операцій за місяць — 10

Для фізичних осіб, які отримують післяплату на картку, ліміти залишаються без змін:

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• Максимальна сума операцій за день — 29 999 грн

• Максимальна кількість операцій за день — 50

• Максимальна сума операцій за місяць — 250 000 грн

• Максимальна кількість операцій за місяць — 500

«Компанія виступає за прозору та законну діяльність і рекомендує всім своїм клієнтам, які здійснюють діяльність з продажу товарів або надання послуг на системній основі, здійснити реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для уникнення у майбутньому складностей щодо розрахунків та оподаткування таких розрахунків», — йдеться у повідомленні «Укрпошти».

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