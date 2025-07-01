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«Укрпошта» змінила правила прийому посилок з післяплатою
З 1 липня 2025 року «Укрпошта» змінює правила прийому відправлень з післяплатою. Це пов'язано з виконанням Закону України № 361-IX, який зобов'язує перевіряти походження коштів при системних та великих операціях фізичних осіб, що можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Про це повідомили в компанії.
З 1 липня ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях «Укрпошти» будуть такими:
• Максимальна сума платіжних операцій за місяць — 100 000 грн
• Максимальна кількість операцій за місяць — 10
Для фізичних осіб, які отримують післяплату на картку, ліміти залишаються без змін:
• Максимальна сума операцій за день — 29 999 грн
• Максимальна кількість операцій за день — 50
• Максимальна сума операцій за місяць — 250 000 грн
• Максимальна кількість операцій за місяць — 500
«Компанія виступає за прозору та законну діяльність і рекомендує всім своїм клієнтам, які здійснюють діяльність з продажу товарів або надання послуг на системній основі, здійснити реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для уникнення у майбутньому складностей щодо розрахунків та оподаткування таких розрахунків», — йдеться у повідомленні «Укрпошти».
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