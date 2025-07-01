41.39 / 41.97 48.89 / 49.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Укрпошта» змінила правила прийому посилок з післяплатою

18:07 1 липня 2025
Укрпошта змінює правила прийому посилок з післяплатою

З 1 липня 2025 року «Укрпошта» змінює правила прийому відправлень з післяплатою. Це пов'язано з виконанням Закону України № 361-IX, який зобов'язує перевіряти походження коштів при системних та великих операціях фізичних осіб, що можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Про це повідомили в компанії.

З 1 липня ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях «Укрпошти» будуть такими:

• Максимальна сума платіжних операцій за місяць — 100 000 грн
• Максимальна кількість операцій за місяць — 10

Для фізичних осіб, які отримують післяплату на картку, ліміти залишаються без змін:

РЕКЛАМА

• Максимальна сума операцій за день — 29 999 грн
• Максимальна кількість операцій за день — 50
• Максимальна сума операцій за місяць — 250 000 грн
• Максимальна кількість операцій за місяць — 500

«Компанія виступає за прозору та законну діяльність і рекомендує всім своїм клієнтам, які здійснюють діяльність з продажу товарів або надання послуг на системній основі, здійснити реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для уникнення у майбутньому складностей щодо розрахунків та оподаткування таких розрахунків», — йдеться у повідомленні «Укрпошти».

Раніше «ФАКТИ» писали, до чого готуватися пенсіонерам з 1 липня в Україні.

РЕКЛАМА

145

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 1 липня. Фото Pixabay

Рибам — емоційне очищення, Овнам — кар'єра, а Дівам — зміна планів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня

Таро-прогноз на 2 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Двійка Мечів» і непростий вибір, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на середу, 2 липня

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Кавову гущу використовують у якості добрив. Фото Pixabay

Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Наступний матеріал
Новини партнерів