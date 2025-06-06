«Укрпошта» видаватиме пенсії по-новому: що змінилося

Зазвичай пенсіонери можуть отримувати виплати через банк або «Укрпошту». У той же час ситуація з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) була іншою: ті українці, які набули статусу ВПО до 22 лютого 2022 року, могли отримувати пенсійні виплати лише на банківський рахунок.



Наразі абсолютно всі українці зможуть отримувати пенсії через «Укрпошту», повідомили в установі. Це обмеження скасував Кабінет Міністрів України, ухваливши постанову № 299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

ВІДЕО ДНЯ

Отже, якщо пенсіонер отримує пенсію через банк, але хоче отримувати її через пошту, він може змінити спосіб отримання.

Для цього потрібно:

У поштовому відділенні чи запросивши листоношу додому, заповнити відповідну заяву.

Додати до заяви завірену копію паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідки ВПО та пенсійного посвідчення.

Безоплатно відправити документи до Пенсійного фонду.

Перед написанням заяви обов’язково варто перевірити, чи ваша адреса фактичного проживання зареєстрована в Пенсійному фонді.

Раніше «ФАКТИ» приводили пояснення експерта з пенсійного права Сергія Коробкіна про те, хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки «Укрпошти» в соцмережах

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook