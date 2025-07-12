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Вже вища за маму: Орбакайте показала, як виглядає красуня-онука Алли Пугачової
Онука Алли Пугачової, 13-річна Клавдія Земцова, яку назвали на честь артистки Клавдії Шульженко, росте справжньою красунею.
Це ще раз довів новий допис її мами, співачки Христини Орбакайте, яка кілька днів тому повідомила, що вона з родиною залишає США. Кінцева мета поїздки зірки була справжньою інтригою.
Втім, Орбакайте майже відразу повідомила, що залишає Америку тимчасово, оскільки вирішила провести сімейну відпустку в Японії. Після прильоту артистка моментально почала ділитися фото та відео з шанувальниками в особистому блозі.
Так, на одному з кадрів чоловік зірки Михайло Земцов зняв, як його дружина та дочка насолоджуються місцевими напоями. Вже тоді багато хто відзначив, що Клавдія гарнішає з кожним днем.
Проте пізніше Орбакайте виставила відео, яке багатьох точно здивувало. Зйомку, ймовірно, знову проводив Михайло Земцов. У ролику Клавдія і Христина спокійно йдуть японською вулицею, поки Михайло знімає їх зі спини. І ось тут люди зауважили, що 13-річна дочка раптово вже перегнала маму на зріст.
Можливо вся справа у спортивному взутті і невеликій платформі, але Клавдія дійсно сильно витягнулася. Можна тільки гадати, що буде до її 18 років.
У мережі відзначають модельну зовнішність спадкоємиці Орбакайте. Та справді може похвалитися стрункими ногами та тонкою талією. Цікаво, чи доводиться Хрістині та Михайлу вже відбиватися від шанувальників доньки?
Зазначимо, що Христина Орбакайте з сім'єю живе у Маямі, де свого часу і познайомилась з майбутнім чоловіком Михайлом Земцовим. Також у США живе з дружиною і старший син Христини Микита Пресняков.3163
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