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Це неправильно розуміють: Сара Джессіка Паркер зізналась, чому не коментує політику

21:31 12 липня 2025
Сара Джессіка Паркер, фото Getty Images

Відома американська акторка Сара Джессіка Паркер нещодавно пояснила, чому вона вирішила уникати публікацій про політику в соціальних мережах. Під час виступу в останньому епізоді подкасту The Best People 60-річна зірка серіалу «Секс у великому місті» (продовження якого нещодавно вийшло на екрани) зізналася: «Я часто не говорю в соціальних мережах, бо не думаю, що це місце заслуговує на будь-яку по-справжньому складну розмову. Мене не цікавлять короткі уривки, коли йдеться про конфлікти чи навіть вибори». Про це повідомило видання The News.

Сара сказала ведучій подкасту, що вона дуже ретельно продумала, як поговорити про вибори. «Бо, на мою думку, це відволікає від кампанії. Це перетворюється на матеріал для роздумів. Це неправильно розуміють. Ви не можете це контролювати», — пояснила вона.

Актриса зазначила, що політика існувала десятиліттями до появи соціальних мереж.

«Я не збираюся говорити про речі, в яких я не обізнана, — заявила акторка — Я просто відчуваю, що хочу бути корисною. Я не хочу завдавати шкоди тому, що для мене важливо».

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Фото: Getty Images

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