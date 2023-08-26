Мільйон доларів за хвилину на екрані: Кім Кеттролл з'явилася у новому епізоді продовження серіалу «Секс у великому місті» (відео)

Продовження культового серіалу «Секс у великому місті» під назвою «І просто так» дратував багатьох шанувальників оригіналу тим, що в ньому була відсутня одна з головних героїнь — Саманта Джонс. Її зіграла відома актриса Кім Кеттролл. Однак через напружені стосунки з Сарою Джесікою Паркер, яка грає Керрі Бредшоу, Кім навідріз відмовилася зніматися в «І просто так».

Шанувальники говорили, що без Саманти продовження «Сексу у великому місті» було схоже на бутерброд без масла. Нещодавно справжній фурор викликала інформація про те, що Кеттролл погодилася повернутися! Потім з'ясувалося, що Саманта має з'явитися лише в одному епізоді, але й цього було достатньо, щоб мільйони глядачів з нетерпінням чекали на його прем'єру.

Кім Кеттролл відмовлялася зніматися в серіалі через напружені стосунки з Сарою Джесікою Паркер, яка грає Керрі Бредшоу

І ось вона відбулася. Увечері 25 серпня епізод «Остання вечеря» було показано стрімінговою компанією HBO Max.

Увага, спойлер!

Кері Бредшоу, мабуть, і є головною героїнею обох серіалів, але фавориткою справжніх фанатів була і залишається Саманта Джонс. За шість сезонів «Сексу у великому місті» Керрі перетворилася з безстрашної, незалежної секс-оглядачки на скиглію з взуттєвим фетишем, яка не може нормально функціонувати без чоловіка.

А ось вільна від дітей Саманта, що стрибає в ліжку під час сексу з черговим хлопчиком для розваг, завжди залишалася вірною собі.

Кім Кеттролл знадобилося лише 60 секунд, щоб повернути блиск та вогонь у серіал «І просто так», яких йому не вистачало майже два роки.

Так, Саманта з'являється на екрані лише на одну хвилину і вимовляє кілька реплік. При цьому сцена абсолютно статична — вона сидить на задньому сидінні машини, яка їде Лондоном, і розмовляє телефоном з Керрі Бредшоу.

Кері влаштовує прощальну вечірку для подруг у Нью-Йорку. Вона переїжджає з квартири, кожен куточок якої знайомий мільйонам глядачів. І Саманта хотіла бути присутньою на цій останній вечері, проте не встигає прилетіти з Лондона. Про це вона повідомляє Керрі телефоном. Попросивши включити гучний зв'язок, щоб вона могла попрощатися зі знаменитою квартирою Керрі, вона з фальшивим англійським акцентом вимовляє: «Дякую за все, чорт забирай, приголомшлива, приголомшлива квартира!»

Фанати серіалу витирають сльози і вірять, що Саманта після цього дзвінка, ймовірно, переспала з шофером, перш ніж вирушити на вечерю зі своїми новими британськими подругами.

За цю хвилинну сцену Кім отримала 1 млн доларів. Такий високий гонорар, як з'ясувалося, був далеко не єдиною умовою її повернення.

За словами Кеттролл, якій 21 серпня виповнилося 66 років, їй зателефонував виконавчий директор HBO та запитав, що потрібно зробити, щоб Кім погодилася повернутися.

Актриса заявила, що наполягає на тому, щоб її знову одягала знаменитий художник із костюмів Патрісія Філд. Вони працювали разом під час зйомок усіх шести сезонів «Сексу у великому місті».

Покликати Філда було непросто. По-перше, її не запросили до роботи над серіалом «І просто так», і вона образилася. По-друге, Філд була зайнята на зйомках популярного серіалу «Емілі в Парижі».

Але заради Кім вона погодилася. Філд одягла Кеттролл у червону сукню та золоте пальто і дала їй у руки величезну зелену сумку. І Саманта в цьому вбранні була неперевершена.

Крім того, Кеттролл наполягла, щоб макіяж їй зробила відома косметологиня Кіра Панченко, а зачіску — Раян Трігстад. Раян одразу придумав для Саманти новий тонкий чубчик.

Сцена була знята у березні у Нью-Йорку. Зйомки зайняли чотири години, після чого, за словами Кім, вона «пішла додому і випила велику порцію мартіні», так і не зустрівши жодну з трьох своїх колишніх колег.

Нагадаємо, зірку культового серіалу «Секс у великому місті» звинуватили у зґвалтуваннях.

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