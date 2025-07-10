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«Це не дрібниця»: Бен Аффлек відверто висловився щодо нових стосунків Дженніфер Лопес
Бен Аффлек нарешті порушив своє мовчання й висловився щодо нових стосунків Дженніфер Лопес з Бреттом Голдштейном після розлучення. За словами джерела, близького до актора, Аффлек сказав: «Я бажаю йому удачі… тому що побачення з Джей Ло — це не дрібниця». Він також попередив, що Голдштейна «ось-ось з'їсть живцем ураган Джей Ло», посилаючись на її вимогливу натуру та неможливі стандарти, пише The News.
Коментарі зірки нібито просочилися до Radar Online. Це також перший раз, коли Аффлек говорив про життя Лопес відтоді, як вона почала зустрічатися з Голдштейном, відомим за його роллю в романтичній комедії «Службовий роман».
Заява зірки — це не благословення, а попередження: «Дженніфер вимоглива, має неможливі стандарти та спосіб життя, з яким не кожен може миритися».
Тим часом Джей Ло, здається, радіє своїм новим стосункам. Вона говорила про важливість самосвідомості та про те, щоб не дозволяти стосункам визначати її.
«Стосунки не визначають мене», — сказала вона, додавши, що почувається «більш сяючою, ніж будь-коли».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Бен Аффлек сказав про розлучення з Дженніфер Лопес.203
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