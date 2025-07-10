«Це не дрібниця»: Бен Аффлек відверто висловився щодо нових стосунків Дженніфер Лопес

Бен Аффлек нарешті порушив своє мовчання й висловився щодо нових стосунків Дженніфер Лопес з Бреттом Голдштейном після розлучення. За словами джерела, близького до актора, Аффлек сказав: «Я бажаю йому удачі… тому що побачення з Джей Ло — це не дрібниця». Він також попередив, що Голдштейна «ось-ось з'їсть живцем ураган Джей Ло», посилаючись на її вимогливу натуру та неможливі стандарти, пише The News.

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Коментарі зірки нібито просочилися до Radar Online. Це також перший раз, коли Аффлек говорив про життя Лопес відтоді, як вона почала зустрічатися з Голдштейном, відомим за його роллю в романтичній комедії «Службовий роман».

Заява зірки — це не благословення, а попередження: «Дженніфер вимоглива, має неможливі стандарти та спосіб життя, з яким не кожен може миритися».

Тим часом Джей Ло, здається, радіє своїм новим стосункам. Вона говорила про важливість самосвідомості та про те, щоб не дозволяти стосункам визначати її.

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«Стосунки не визначають мене», — сказала вона, додавши, що почувається «більш сяючою, ніж будь-коли».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Бен Аффлек сказав про розлучення з Дженніфер Лопес.

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