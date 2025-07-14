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Гроші

Пенсія у розмірі 14 тис. грн: хто з українців буде отримувати такі виплати у 2025 році (не судді і не прокурори)

9:59 14 липня 2025
Скільки платять пенсії чорнобильцям з інвалідністю

В Україні середня пенсійна виплата суддям становить понад 100 тисяч гривень. Проте, є ще група пенсіонерів, які мають право на виплати, більші за розміром від «звичайної» виплати в 5 тисяч грн — це ліквідатори Чорнобильської аварії з інвалідністю. Їхні пенсії значно перевищують «звичайну» виплату в 5 тисяч гривень, повідомляє 112.UA.

Згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», для ліквідаторів наслідків аварії з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською трагедією, у 2025 році мінімальна пенсія передбачена на рівні майже 14 тисяч гривень.

Для отримання цих виплат необхідно мати документи, що підтверджують статус постраждалого від аварії, та звернутися до Пенсійного фонду України. В офіційних документах також детально зазначені всі вимоги для отримання відповідних пенсій та пільг від держави.

Як писали «ФАКТИ», Кабінет міністрів планує зміни у системі спецпенсій, оскільки зараз в нашій країні кожен п'ятий пенсіонер отримує спецпенсії, на що держава має витрачати все більше коштів.

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