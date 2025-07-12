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Гроші

Майже 400 тисяч грн: Гетманцев назвав найбільшу суддівську пенсію в Україні

9:26 12 липня 2025
Найбільша сума пенсії у суддів майже 400 тис грн, фото з відкритих джерел

Середня пенсія в Україні становить 5,8 тис. грн, а 62,3% українських пенсіонерів отримують менш ніж 5 тис. грн. Разом з тим середня пенсійна виплата суддям становить понад 100 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.


Зокрема, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оприлюднив 20 найбільших пенсій по різних категоріях спецпенсіонерів.

За його словами, середній розмір пенсійної виплати суддям становить 107 тис. грн, прокурорам — 23,6 тис. грн, народним депутатам — 19,5 тис. грн.

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Найбільша суддівська пенсія становить 390 тис. грн, а умовну двадцятку у цій категорії замикає пенсія розміром майже 320 тис. грн. Найвищі пенсії прокурорів становлять від 119 тис. до 219 тис. грн.

Серед народних депутатів лише один отримує 245,9 тис. грн пенсії, решта — від 21,8 тис. грн до 59,8 тис. грн.

Тим часом у шахтарів максимальна пенсія становить 29 тис. грн.

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Зазначимо, що у 2025 році в Україні підвищення пенсій торкнеться лише тих, хто досяг встановленого вікового порогу. Йдеться про доплати за вік, на які може претендувати більшість пенсіонерів. Граничний розмір такої надбавки становить 570 грн.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра соцполітики Дарії Марчак, в Україні майже кожний п'ятий пенсіонер отримує спецпенсії. Йдеться про людей, які працювали в шістьох сферах: шахтарі, прокуратура, судді, «чорнобильці» та особи, звільнені з військової служби. Уряд хоче реформувати всю систему спецпенсій, запровадивши окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.

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