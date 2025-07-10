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Маємо виправляти «перекоси»: міністерка соціальної політики розповіла про недоліки системи спецпенсій
Кабінет міністрів планує зміни у системі спецпенсій не тільки через те, що зараз в нашій країні кожен п'ятий пенсіонер отримує спецпенсії, на що держава має витрачати все більше коштів.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.
За її словами, окремі категорії пенсіонерів наразі користуються трьома типами пільг:
- можливістю дострокового виходу на пенсію;
- зниженим страховим стажем;
- підвищеним рівнем заміщення заробітку.
Але в жодній країні Європи такий обсяг привілеїв давно не надається.
Крім того, якщо звичайна солідарна пенсія покриває приблизно 40% попереднього заробітку людини, то особи із спецпенсіями отримують щонайменше 70%, а іноді — до 90% за рішенням суду.
До того ж ще один «перекіс» у пенсійній системі Жолнович бачить у тому, що коли особа, яка вже 10−15 років перебуває на пенсії, подає заяву на перерахунок, їй роблять перерахунок, і призначають виплати на основі заробітної плати того, хто зараз працює на аналогічній посаді.
«Але це нонсенс. Беремо ДСНС 20 років назад і зараз — це ж різні виклики. Беремо кадрових військових. 20 років назад це було максимум марширування плацаом і сьогодні, коли люди з окопів не вилізають. Ми це маємо виправляти», — підкреслила вона.
Таких «перекосів» чиновниця бачить чимало, і над виправленням ситуації зараз ведеться робота.
«Ми зараз над цим працюємо і вже пропрацювали механізм, який дозволить уникнути цих викривлень. Але задача зараз зайти з цим законопроєктом у Верховну Раду і щоб він був там успішним», — додала чиновниця.
Раніше в ПФУ пояснювали, як вийти на пенсію за віком, якщо людині не вистачає страхового стажу.
Фото зі сторінки Оксани Жолнович у соцмережах251
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