Маємо виправляти «перекоси»: міністерка соціальної політики розповіла про недоліки системи спецпенсій

Кабінет міністрів планує зміни у системі спецпенсій не тільки через те, що зараз в нашій країні кожен п'ятий пенсіонер отримує спецпенсії, на що держава має витрачати все більше коштів.



Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.



За її словами, окремі категорії пенсіонерів наразі користуються трьома типами пільг:

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можливістю дострокового виходу на пенсію;

зниженим страховим стажем;

підвищеним рівнем заміщення заробітку.

Але в жодній країні Європи такий обсяг привілеїв давно не надається.

Крім того, якщо звичайна солідарна пенсія покриває приблизно 40% попереднього заробітку людини, то особи із спецпенсіями отримують щонайменше 70%, а іноді — до 90% за рішенням суду.

До того ж ще один «перекіс» у пенсійній системі Жолнович бачить у тому, що коли особа, яка вже 10−15 років перебуває на пенсії, подає заяву на перерахунок, їй роблять перерахунок, і призначають виплати на основі заробітної плати того, хто зараз працює на аналогічній посаді.

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«Але це нонсенс. Беремо ДСНС 20 років назад і зараз — це ж різні виклики. Беремо кадрових військових. 20 років назад це було максимум марширування плацаом і сьогодні, коли люди з окопів не вилізають. Ми це маємо виправляти», — підкреслила вона.

Таких «перекосів» чиновниця бачить чимало, і над виправленням ситуації зараз ведеться робота.

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«Ми зараз над цим працюємо і вже пропрацювали механізм, який дозволить уникнути цих викривлень. Але задача зараз зайти з цим законопроєктом у Верховну Раду і щоб він був там успішним», — додала чиновниця.

Раніше в ПФУ пояснювали, як вийти на пенсію за віком, якщо людині не вистачає страхового стажу.

Фото зі сторінки Оксани Жолнович у соцмережах

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