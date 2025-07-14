Перший крок до примирення? Представники принца Гаррі та Чарльза ІІІ зустрілися в Лондоні

Поки король Великобританії Чарльз ІІІ складає плани, як помирити принців Вільяма та Гаррі на своїх похоронах, це може статися набагато швидше.

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До таких висновків підштовхує повідомлення про те, що днями стався таємний саміт між представниками 40-річного принца Гаррі та його 76-річного батька, короля Чарльза III. Про неї повідомляли британські ЗМІ.

Як передають джерела, переговори відбулися у закритому лондонському клубі, покровителем якого є король. Було це збігом, чи ні — невідомо, даний клуб виступає за дружбу між народами. Невідомо, хто першим пішов назустріч іншому, але секретний саміт став першим кроком на шляху до зближення батька й сина, чиї стосунки останніми роками сильно зіпсувалися. Ймовірно, обидві сторони мають намір покласти край «холодній війні».

«Має бути довгий шлях, але канал спілкування відкритий вперше за багато років. Жодного офіційного порядку денного не було, тільки неформальні розмови за випивкою. Обидві сторони хотіли обговорити деякі питання», — розповіло джерело видання, додавши: «Всі просто хочуть рухатися далі. Нарешті, настав час для переговорів».

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Уточнюється, що інтереси принца Гаррі представляла Мередіт Мейнс, фахівець зі зв'язків із громадськістю та голова сімейної піар-служби Гаррі у Каліфорнії. А інтереси короля Великобританії — Тобін Андреа, його секретар у зв'язках із громадськістю. Крім них, на зустрічі був присутній Ліам Магуайр, керівник PR-відділу герцогів Сассекських у Великій Британії.

Примітно, що саме Мейнс організувала недавнє інтерв'ю з принцом Гаррі для ВВС, в якому він заявив, що хотів би помиритися з ріднею, але батько з ним не розмовляє.

Як відомо, герцоги Сассекські у 2020 році відмовилися від королівських повноважень та переїхали до США. З того часу відносини принца Гаррі з родичами поступово погіршувалися. Велику роль у цьому відіграли звинувачення принца Гаррі на адресу його родини, які пролунали в інтерв'ю Опрі Вінфрі та його скандальних мемуарах «Запасний». Серед іншого Гаррі звинувачував близьких у расизмі і в тому, що сам він був лише «запасним» варіантом спадкоємця престолу.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Меган Маркл поділилася історією кохання з Гаррі і згадала «солодкі часи».

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