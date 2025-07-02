Чарльз III запросив принца Гаррі та Меган Маркл на власні похорони: що задумав король

Поки принц Вільям планує, що буде змінено у його перші дні на троні, король Чарльз III продовжує плекати надію на примирення з молодшим сином.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, нещодавно монарх зробив незвичайний крок назустріч принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл — запросив опальне подружжя на власний похорон, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Уточнюється, що, за задумом Чарльза, поява Сассексів на його похороні покладе край сімейній ворожнечі. Передбачається, що подружжя не лише візьме безпосередню участь у процесії, але й займе місця поруч із високопоставленими представниками Віндзорів на відспівуванні — ймовірно, йдеться про Вільяма та Кейт Міддлтон. Всі ці пункти прописані у плані похорону Чарльза, який за останні місяці переглядався вже кілька разів.

РЕКЛАМА

Як відомо, на похороні Єлизавети II Меган і Гаррі посадили якраз позаду Чарльза та Камілли. У палаці було ухвалено рішення не виділяти їм місця у першому ряду. Сассекси — хто б міг сумніватися — сприйняли це як знак неповаги, а додому в Монтесіто поверталися вже приниженими та ображеними. Тому монарх подбав, щоб на його похороні такого не було. Особливу роль, як повідомляється, буде відведено і для онуків, з якими Чарльз не бачився вже дуже давно — Арчі та Лілібет.

За даними джерел, коли б не сталася смерть Чарльза, обидва його сини будуть на рівних оплакувати втрату і йти пліч-о-пліч на похороні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», Кейт Міддлтон скоро припинить з’являтися на публіці.

Фото: The Royal Family

374

Читайте нас у Facebook