Це тільки початок: популярна співачка вразила новиною

Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка розгорнула прапор на даху будинку, вразила новиною. Відтепер артистка — академік престижної світової музичної премії «Ґреммі». Про це Джамала написала на своїй сторінці у соціальній мережі, додавши, що вважає це визначенням своєї професійної ваги.

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«Я — „Ґреммі“ академік, — повідомила співачка. - Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards».

Джамала пояснила, чому такий крок для неї дуже важливий.

«Бо це — не просто титул, — написала Джамала. — Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо — це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало».

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"Це не просто титул", - написала Джамала у соцмережі

Джамала подякувала всім, хто підтримує та вірить у неї на музичному шляху.

«І я знаю: це тільки початок», — зазначила артистка.

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Шанувальники співачки привітали її у мережі та поділилися враженням від новини.

​"Пишаюся!" — написала співачка Юлія Саніна.

«Заслужено! Ти крута Джа», — поділилася артистка Мамаріка.

«Клаааас, топ новина», — була у захваті реперка alyona alyona.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як популярна співачка разом з володаркою «Ґреммі» створили емоційну пісню про Україну.

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