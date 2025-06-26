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Обов’язково повернемося: Джамала розгорнула прапор на даху будинку

14:53 26 червня 2025
Джамала

Популярна співачка, переможниця конкурсу «Євробачення-2016» Джамала, яка вразила зміною, щемливо привітала з Днем кримськотатарського прапора. Артистка піднялася на дах багатоповерхівки у центрі Києва, розгорнула свій національний прапор та звернулася зі словами підтримки до кримськотатарського народу. Світлини та допис вона виклала на своїй сторінці у соціальній мережі. Нагадаємо, у 2024 році росіяни забрали батьківський дім співачки у Криму.

«Кримськотатарський прапор — це пам’ять, що не зникає, — написала Джамала. — Біль, що перетворився на силу. Любов до Криму, яка не піддається забуттю.

Ми є. Ми були. Ми будемо.

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З дитинства цей прапор майорів у нас вдома.

Для мене — він про пісні, про пам’ять, про дім, куди ми обов’язково повернемося".

Шанувальники підтримали співачку у коментарях та додали, що також вірять у повернення до Криму.

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«Хай вічно майорить на вільним Кримом!» — побажали у мережі.

«Найкращі спогади дитинства із улюбленого Криму», — зізналися підписники.

«Повернемось додому обов'язково», — впевнені у мережі.

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Нагадаємо, Джамала випустила містичний кліп на старовинну кримськотатарську пісню.

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