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Обов’язково повернемося: Джамала розгорнула прапор на даху будинку
Популярна співачка, переможниця конкурсу «Євробачення-2016» Джамала, яка вразила зміною, щемливо привітала з Днем кримськотатарського прапора. Артистка піднялася на дах багатоповерхівки у центрі Києва, розгорнула свій національний прапор та звернулася зі словами підтримки до кримськотатарського народу. Світлини та допис вона виклала на своїй сторінці у соціальній мережі. Нагадаємо, у 2024 році росіяни забрали батьківський дім співачки у Криму.
«Кримськотатарський прапор — це пам’ять, що не зникає, — написала Джамала. — Біль, що перетворився на силу. Любов до Криму, яка не піддається забуттю.
Ми є. Ми були. Ми будемо.
З дитинства цей прапор майорів у нас вдома.
Для мене — він про пісні, про пам’ять, про дім, куди ми обов’язково повернемося".
Шанувальники підтримали співачку у коментарях та додали, що також вірять у повернення до Криму.
«Хай вічно майорить на вільним Кримом!» — побажали у мережі.
«Найкращі спогади дитинства із улюбленого Криму», — зізналися підписники.
«Повернемось додому обов'язково», — впевнені у мережі.
Нагадаємо, Джамала випустила містичний кліп на старовинну кримськотатарську пісню.219
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